ترامب يعلن المقاطعة التامة لقمة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا

afp_tickers

4دقائق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أي مسؤول أميركي لن يحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في جنوب إفريقيا، مكررا تصريحاته بشأن تعرض الأقلية البيضاء “للقتل والذبح” بشكل ممنهج في هذا البلد الإفريقي.

وكان ترامب أعلن في أيلول/سبتمبر أن نائب الرئيس جاي دي فانس سينوب عنه في هذه القمة، قبل أن يعود ويعلن مقاطعتها تماما.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “إنه لأمر مخز تماما أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا”.

وأضاف “لن يحضر أي مسؤول حكومي أميركي ما دامت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة”.

وقال ترامب إن الأفريكان، أو الأقلية البيضاء المتحدرة من أحفاد المستوطنين الأوروبيين الأوائل في جنوب إفريقيا، “يتعرضون للقتل والذبح وتصادر أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني”.

من جانبها، وصفت وزارة خارجية جنوب إفريقيا تصريحات ترامب بأنّها “مؤسفة”، مضيفة أنّها تتطلّع لاستضافة قمة “ناجحة” ستُقعد في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت الوزارة في بيان إنّ “وصف الأفريكان على أنّهم مجموعة بيضاء بحتة هو أمر غير تاريخي. وعلاوة على ذلك، فإنّ الادعاء بأنّ هذه المجموعة تواجه اضطهادا لا أساس له من الصحة”.

اختارت جنوب إفريقيا “التضامن والمساواة والاستدامة” موضوعا لرئاستها مجموعة العشرين، لكنّها واجهت بعض المعارضة، خصوصا من الولايات المتحدة التي تعدّ أغنى عضو في المجموعة.

وقالت وزارة الخارجية إنّ “جنوب إفريقيا لا تزال تركّز على مساهماتها الإيجابية على الصعيد العالمي”.

وأضافت “بالاستناد إلى رحلتنا الخاصة من الفصل العنصري والإتني إلى الديموقراطية، تتمتّع أمّتنا بموقع فريد يسمح لها بالدفاع عن مستقبل من التضامن الحقيقي داخل مجموعة العشرين”.

– “إبادة جماعية للبيض” –

هاجم ترامب جنوب إفريقيا في قضايا عدة منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أبرزها تصريحاته عن وقوع “إبادة جماعية للبيض” في البلاد.

وكان الرئيس الجمهوري وجه انتقادات لاذعة لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا خلال استقباله في البيت الابيض هذا العام، حيث عرض أمامه مقاطع فيديو لمزاعم بارتكاب تجاوزات بعد نظام الفصل العنصري بحق المزارعين البيض.

لكن حكومة جنوب إفريقيا نفت أي سياسة من هذا القبيل.

وأعلنت إدارة ترامب الأسبوع الماضي عن إعطاء الأولوية لقبول اللاجئين البيض من جنوب إفريقيا.

وشملت التباينات بين البلدين أيضا القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 30% على جنوب إفريقيا، هي الأعلى بين الدول الواقعة في جنوب القارة الإفريقية.

دك/سام-ناش/ص ك