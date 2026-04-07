ترامب يعلن الموافقة على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين

واشنطن 8 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه وافق على “تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين”.

وأضاف ترامب أنه تحدث إلى قادة باكستان، التي لعبت دور الوسيط بين واشنطن وطهران.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي “بناء على المحادثات التي أجريتها مع رئيس الوزراء شهباز شريف والمارشال عاصم منير، من باكستان، والتي طلبا مني فيها عدم استخدام القوة التدميرية الليلة في إيران، وبشرط موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين”.

وقال ترامب “سيكون هذا وقفا لإطلاق النار من الجانبين”.

وأردف قائلا إن الولايات المتحدة تلقت مقترحا من 10 نقاط من إيران، وأضاف “نعتقد أنه أساس عملي يمكن التفاوض بناء عليه”.

وقال ترامب في منشوره إنه جرى تقريبا الاتفاق على جميع نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، وإن فترة الأسبوعين ستتيح إبرام اتفاق نهائي.

وأكد ترامب، الذي سبق أن قدم أهدافا وجداول زمنية متباينة للحرب، أنه يشعر بأن أهداف واشنطن قد تحققت.

واندلعت الحرب بشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 فبراير شباط. وردت طهران بشن غارات على إسرائيل ودول الخليج التي تضم قواعد أمريكية. وتسببت الحرب في اضطرابات بالأسواق العالمية ورفعت أسعار النفط.

وأسفرت الغارات الأمريكية الإسرائيلية في إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين. وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من يوم الثلاثاء من أن “حضارة بأكملها ستفنى الليلة” إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق.

(إعداد دعاء محمد ومروة غريب للنشرة العربية)