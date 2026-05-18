ترامب يعلن تعليق هجوم على إيران وسط استمرار المفاوضات

reuters_tickers

5دقائق

دبي/كراتشي 18 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه علق هجوما مزمعا على إيران للسماح بسير المفاوضات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وذلك بعدما أرسلت إيران مقترح سلام جديدا إلى واشنطن.

وذكر ترامب أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي “بأننا لن نشن الهجوم المزمع على إيران غدا، لكنني أصدرت تعليمات أخرى لهم بالاستعداد للمضي قدما في هجوم شامل واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مقبول”.

ولم يعلن من قبل عن هذا الهجوم، ولم يتسن لرويترز تحديد ما إذا كانت هناك استعدادات لهجوم سيمثل إعادة إشعال الحرب التي شنها ترامب في أواخر فبراير شباط.

وعبر ترامب في وقت سابق عن أمله في الاقتراب من إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، لكن ذلك لم يتحقق. ويتعرض ترامب لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه معاودة فتح مضيق هرمز والحد من التبعات الاقتصادية للحرب التي بدأها في فبراير شباط.

وذكر ترامب في منشوره أن زعماء قطر والسعودية والإمارات طلبوا منه إرجاء هجوم لم يسبق الإفصاح عنه لأن “الاتفاق سيُبرم وسيكون مقبولا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة ولجميع الدول في الشرق الأوسط وخارجه”.

ويأتي منشور ترامب بعد تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت لاحق أن آراء طهران “نقلت إلى الجانب الأمريكي عبر باكستان” لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وأكد مصدر باكستاني أن إسلام اباد شاركت أحدث مقترح لها مع واشنطن. لكن المصدر أشار إلى أن إحراز تقدم أمر صعب. وتنقل باكستان الرسائل بين الطرفين في حرب الشرق الأوسط منذ أن استضافت الجولة الوحيدة من محادثات السلام.

وقال المصدر إن الطرفين “يواصلان تغيير شروطهما”، وأضاف “لا نملك متسعا من الوقت”.

* المقترح مشابه لعرض سابق

بدا المقترح الإيراني، مثلما وصفه المصدر الإيراني الكبير، مشابها في كثير من الجوانب مع عرض إيران السابق الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه “هراء”.

وذكر المصدر أن المقترح الإيراني سيركز أولا على ضمان إنهاء الحرب، ومعاودة فتح مضيق هرمز، ورفع العقوبات البحرية. وأضاف أن أكثر القضايا إثارة للجدل بخصوص برنامج إيران النووي وتخصيب اليورانيوم ستؤجل إلى جولات لاحقة من المحادثات. ومضيق هرمز ممر رئيسي لإمدادات النفط تغلقه إيران فعليا.

وفيما يظهر مرونة على ما يبدو في موقف واشنطن، قال المصدر الإيراني الكبير إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن ربع أموال إيران المجمدة، التي يبلغ مجموعها عشرات مليارات الدولارات، والمودعة في بنوك أجنبية. وتريد إيران الإفراج عن جميع الأصول.

وذكر المصدر الإيراني أيضا أن واشنطن أبدت مرونة أكبر في السماح لإيران بمواصلة بعض النشاط النووي السلمي بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم تؤكد الولايات المتحدة موافقتها على أي شيء في المحادثات.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر لم تسمه قوله إن الولايات المتحدة وافقت على رفع عقوبات النفط عن إيران خلال استمرار المفاوضات.

ولم يعلق مسؤولون إيرانيون بعد على تقرير تسنيم، في حين ذكر مسؤول أمريكي طالبا عدم ذكر اسمه أن تقرير الوكالة زائف.

ويسري وقف إطلاق نار هش بعد ستة أسابيع من الحرب التي أعقبت الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران على الرغم من إطلاق إيران وحلفاؤها على ما يبدو طائرات مسيرة من العراق صوب دول بالخليج، منها السعودية والكويت.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا اليوم تندد فيه بهجوم بطائرات مسيرة وقع أمس الأحد، وقالت السعودية إنها اعترضت ثلاث طائرات مسيرة دخلت أراضيها من المجال الجوي العراقي.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)