ترامب يعلن توقيع الاتفاق مع إيران ولا تفاصيل بعد

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دبي/بيروت/إيفيان-لي-بان (فرنسا) 15 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الخليج لكن تفاصيل الاتفاق لم تعلن بعد.

وأضاف عقب وصوله إلى فرنسا لحضور قمة دول مجموعة السبع “تم التوقيع على الاتفاقية بالكامل. والمضيق مفتوح جزئيا بالفعل “. وأشاد ترامب بالاتفاق على فتح مضيق هرمز بعد أن أدى الحصار المفروض على إمدادات النفط من الخليج لثلاثة أشهر في اضطراب اقتصادي عالمي.

وسيعيد الاتفاق فتح مضيق هرمز المحاصر، وسيمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، مما يتيح للمفاوضين معالجة قضايا شائكة كمستقبل البرنامج النووي الإيراني. وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 10 مارس آذار.

ويُعد الاتفاق أهم خطوة حتى الآن لحل النزاع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 7000 شخص، معظمهم في إيران ولبنان، وأحدث اضطرابا في أسواق الطاقة العالمية.

لكن الكثير من تفاصيل الاتفاق لا تزال غامضة.

ويقول مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إن رفع العقوبات، وفك تجميد الأصول الأجنبية، وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، بتمويل من حلفاء إيران في الخليج، قد يُحقق في نهاية المطاف فوائد اقتصادية كبيرة لإيران.

وقال مسؤولون أمريكيون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن على إيران تلبية المطالب الأمريكية بعدم امتلاك سلاح نووي، وقطع الدعم عن فصائل مسلحة، مثل جماعة حزب الله اللبنانية، مقابل الحصول على هذه الفوائد.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن التفاصيل ستُنشر خلال اليومين المقبلين.

ويبدو أن ترامب لم يُحقق إلا القليل مما كان يصبو إليه عندما شنّ ضربات على إيران بالتعاون مع إسرائيل في 28 فبراير شباط. فالحكومة الإيرانية لا تزال قائمة، بينما تبقى مطالبه بتفكيك طهران لبرنامجها الصاروخي الباليستي، وإنهاء دعمها للفصائل المسلحة، مثل حزب الله، دون استجابة.

كما أن هذا لا يُحسم مصير مخزون اليورانيوم الإيراني. ويقول مسؤولون إيرانيون، الذين لطالما نفوا نيتهم امتلاك سلاح نووي، إنهم لم يُقدموا تنازلات تُذكر.

ورغم أن الاتفاق يرفع سيطرة إيران على مضيق هرمز، إلا أنه يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، وتقول شركات شحن إن الملاحة لن تُستأنف إلا بعد ضمان السلامة.

وأشارت إيران إلى أنها ستحتفظ بالسيطرة على المضيق بالتنسيق مع عُمان. وتقول الولايات المتحدة إن المضيق سيُفتح دون رسوم لمدة 60 يوما، وتتوقع أن يكون هذا البند جزءا من الاتفاق النهائي.

*نتنياهو يقول إنه “ثابت على موقفه”

لا تزال الحرب الموازية بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان، والتي تسببت في نزوح 1.2 مليون شخص، تشكل نقطة خلاف.

وتقول إيران إن الاتفاق يشترط وقفا تاما لإطلاق النار في لبنان، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل ستبقي قواتها في جنوب لبنان وستحتفظ بحق الرد على هجمات حزب الله.

وقال في مؤتمر صحفي “إيران أرادت منا الانسحاب، لكنني ثبتت على موقفي”، معترفا بوجود خلافات بينه وبين ترامب حول الصراع.

وصرح مسؤول أمريكي بأن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لم يكن شرطا من شروط الاتفاق.

وقالت مصادر أمنية إن القتال خفّ حدته بعد الإعلان عن الاتفاق، لكنه لم يتوقف تماما.

وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفر تبنِت جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل سائقها. وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية قتلت أربعة “مسلحين”.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الهجمات الإسرائيلية يجب أن تتوقف على الفور.

وفي جلسات خاصة، كانت آراء المسؤولين الإسرائيليين سلبية تجاه الاتفاق. وصرح مسؤول رفيع المستوى لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن الاتفاق “كارثي لإسرائيل”، وأن هذا التقييم كان سائداً في جميع أنحاء الحكومة، بدءا من نتنياهو وصولا إلى أصغر مسؤول.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )