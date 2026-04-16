ترامب يعلن عن هدنة في لبنان واجتماع محتمل مع إيران

واشنطن 16 أبريل نيسان (رويترز) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن لبنان وإسرائيل اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، وقال إن الاجتماع القادم بين الولايات المتحدة وإيران قد يُعقد خلال مطلع الأسبوع، مما زاد من التفاؤل باقتراب الحرب مع إيران من نهايتها.

وصرح ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض بأن إيران عرضت عدم امتلاك أسلحة نووية لأكثر من عشرين عاما.

وقال “سنرى ما سيحدث. لكنني أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران”.

وأضاف “أعتقد أن لدينا فرصة. وإذا تحقق ذلك، سينخفض سعر النفط بشكل كبير، وستنخفض الأسعار بشكل كبير، وسينخفض التضخم بشكل كبير، والأهم من ذلك كله، لن نشهد كارثة نووية”.

وقال ترامب إنه غير متأكد من ضرورة تمديد وقف إطلاق النار مع إيران لما بعد الأسبوع المقبل، وأضاف أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وقال “لدينا علاقة جيدة جدا مع إيران الآن، رغم صعوبة تصديق ذلك…أعتقد أن الأمر مزيج من نحو أربعة أسابيع من القصف، وحصار قوي للغاية.”

كانت طموحات إيران النووية نقطة خلاف في محادثات مطلع الأسبوع. واقترحت الولايات المتحدة تعليق جميع الأنشطة النووية الإيرانية لمدة عشرين عاما، في تنازل واضح عن المطالب القديمة بحظر دائم. واقترحت طهران وقفا لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وفقا لمصادر مطلعة.

وضغطت واشنطن من أجل نقل أي يورانيوم عالي التخصيب من إيران. وطالبت طهران برفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقال مصدران إيرانيان إن هناك بوادر حل وسط تلوح في الأفق بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تدرس طهران شحن جزء منه، وليس كله، خارج البلاد، وهو أمر كانت قد استبعدته سابقا.

وقال ترامب في منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي إن وقف إطلاق النار في لبنان سيبدأ الساعة الخامسة مساء (الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش)، بهدف وقف الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، والذي تجدد بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف أنه أجرى “محادثات ممتازة” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون، وأنه يعتزم دعوتهما إلى البيت الأبيض لإجراء “محادثات جادة”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )