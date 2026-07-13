ترامب يعلن فرض الحصار البحري مجددا على إيران بعد تجدد الاشتباكات

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واشنطن/دبي 13 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستفرض الحصار البحري على إيران مجددا وستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا لكن مقابل رسوم، وذلك بعد أن تبادل الجانبان المزيد من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وجاءت أحدث الأعمال القتالية عقب إعلان إيران في مطلع الأسبوع إغلاق المضيق، مما زاد من الشكوك حول صمود اتفاق مؤقت لوقف الحرب، ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وقال ترامب على منصة تروث سوشال “مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحا، بإيران أو بدونها. نعيد فرض الحصار على إيران”.

وتابع قائلا “الولايات المتحدة ستكون من الآن فصاعدا معروفة بحارسة مضيق هرمز، لكن ولذلك ولأنها مسألة عدالة، سيتم تعويضنا عن ذلك برسوم 20 بالمئة على كل الشحنات التي تمر”.

ورفضت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران (مقر خاتم الأنبياء) تعليقات ترامب رفضا قاطعا وقالت إنه ليس للولايات المتحدة أي دور في تحديد مستقبل المضيق، وأنها لن تسمح بالتدخل في إدارته.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة إكس إن إيران كانت دوما حامية المضيق وستبقى كذلك “إلى الأبد”، مضيفا ردا على تعليقات ترامب “20 بالمئة نسبة كبيرة جدا بالطبع. سنكون منصفين”.

وقالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تعارض فرض أي رسوم عبور للمضائق المستخدمة في الملاحة الدولية وشددت على عدم وجود أي أسس قانونية لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق.

وألمح ترامب من قبل لاحتمال فرض الولايات المتحدة رسوم عبور لمضيق هرمز لكن ذلك لم يطبق حتى الآن وليس من الواضح إن كان أحدث إعلان سيطبق هذه المرة.

وقال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأمريكية إن الحصار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 2000 بتوقيت جرينتش غدا الثلاثاء، وسيُطبق على حركة السفن كلها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، ليشمل كامل الساحل الإيراني بما في ذلك الموانئ والمحطات النفطية.

وأضاف أن الإجراء لن يعرقل حق السفن المحايدة في عبور المضيق إلى وجهات غير إيرانية أو منها، وأن الشحنات الإنسانية سيُسمح بها شريطة خضوعها للتفتيش.

وقبل اندلاع الحرب في فبراير شباط، كان يمر من المضيق نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز للسوق العالمية يوميا، بما يعادل أكثر من 15 مليون برميل يوميا من الوقود للأسواق العالمية لا تقل قيمتها عن 1.2 مليار دولار، وإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما قدرها 20 بالمئة، فربما يعني هذا جمع نحو 250 مليون دولار يوميا.

وتسعى إيران إلى إنشاء نظام دائم لتحصيل الرسوم ومنح التصاريح في المضيق، وحذرت السفن من الإبحار دون إذن منها.

* تبادل للضربات

تسببت الحرب في مقتل الآلاف، أغلبهم في إيران ولبنان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الاثنين إن قواتها ضربت غواصة ومنشأة لصيانة السفن في إيران أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة هجومية ملغومة.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) نقلا عن مسؤول محلي أن الولايات المتحدة نفذت اليوم الاثنين هجمات على مواقع عسكرية في مناطق منها قشم وبندر عباس وعبادان وهي مناطق تقع في جنوب وجنوب غرب إيران. وأكدت مقتل شخصين في هجوم عبادان.

وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين إنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ودمر أنظمة رادار في سلطنة عمان، وقصف خزانات وقود ومستودعات ذخيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، في أحدث رد على موجة أخرى من الضربات الأمريكية.

وقالت البحرين إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت سبيل عدة صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها إيران ودمرتها في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

ويشكل أحدث تبادل للضربات تصعيدا حادا في وتيرة الهجمات ونطاقها على مدى الأسبوع المنقضي، مما ألقى بظلال الشك على الاتفاق المؤقت الموقع بين الولايات المتحدة وإيران والذي جرى التوصل له الشهر الماضي لفتح المضيق ووقف العمليات القتالية لإتاحة الفرصة للجانبين للتفاوض على مدى 60 يوما.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه يعتبر أن وقف إطلاق النار انتهى، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام مزيد من المحادثات.

وأضاف ترامب في تعليقات أدلى بها خلال مقابلة عبر الهاتف مع فوكس نيوز اليوم الاثنين “أبرمنا اتفاقا. والاتفاق كان موجودا لكنهم خالفوه. يخالفون الاتفاق طوال الوقت. أبرمنا نحو عشر اتفاقات مع هؤلاء القوم، ولذلك سنقصفهم بشدة”.

ونشر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف على منصة إكس أمس الأحد يقول “ولى عهد الاتفاقات غير المتكافئة وقلنا لكم التزموا بكلمتكم أو ادفعوا الثمن وها قد صار الواقع على الأبواب”.

وأدت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط إلى زعزعة استقرار منطقة الخليج مع شن إيران لهجمات على قواعد أمريكية في عدة دول عربية في الخليج.

وقالت السعودية إنها اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها حركة الحوثي اليمنية على جنوب المملكة اليوم الاثنين بعد أن اتهمت الجماعة الرياض بقصف مطار تسيطر عليه، في اختبار لهدنة مستمرة منذ سنوات في الصراع بين المملكة والجماعة المتحالفة مع إيران.

* قفزة في أسعار النفط

أصبحت السيطرة على مضيق هرمز أحد مواقع القتال الرئيسية في هذه الحرب. وأغلقت طهران فعليا المضيق مما رفع أسعار الطاقة وزاد من حدة التضخم العالمي. وأعادت طهران التأكيد اليوم الاثنين على استمرارها في السيطرة على المضيق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 7.29 دولار، أو 9.59 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 83.30 دولار، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.73 دولار، أو 9.42 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 78.14 دولارا للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر مكسب يومي بالدولار منذ الثاني أبريل نيسان، وأعلى سعر تسوية منذ 12 يونيو حزيران. وفي الوقت نفسه، حققت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكبر مكسب يومي منذ 29 أبريل نيسان، لتصل إلى أعلى سعر تسوية لها منذ 15 يونيو حزيران.

ويعتبر ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار البنزين، مسألة حساسة من الناحية السياسية لترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الاثنين إن السبيل الوحيد لعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في المضيق هو إنهاء التدخلات العسكرية الأمريكية في الممر المائي، محذرا من أن “استمرار هذه التدخلات سيؤدي إلى تفاقم الأزمات في قطاع النفط والغاز العالمي”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مشتركة مع سلطنة عمان لإدارة حركة عبور المضيق، مضيفا أن الضغوط الأمريكية على السلطنة عرقلت المناقشات.

وألغت واشنطن يوم الثلاثاء الماضي إعفاء من العقوبات أتاح بيع النفط الخام الإيراني في أعقاب هجمات على سفن وقعت في وقت سابق. وقالت إن قواتها تتمركز في مواقع تسمح لها بحماية حرية الملاحة في المضيق.

وقالت “إيران لا تسيطر على المضيق. حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي”.

وأعلن مسؤولون أمريكيون مرافقة حوالي 20 سفينة عبر المضيق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لكن مواقع تتبع السفن أظهرت حركة مرور محدودة.

وأفاد موقع مارين ترافيك اليوم الاثنين بأن حركة السفن عبر المضيق انخفضت بنحو 52 بالمئة في الفترة من العاشر إلى 12 يوليو تموز مقارنة بالأسبوع السابق.

(شارك في التغطية إيناس العشري وأحمد الإمام وآندرو ميلز – إعداد نهى زكريا ورحاب علاء وسلمى نجم وأيمن سعد مسلم ومحمود رضا مراد للنشرة العربية )