ترامب يعلن وقف إطلاق النار لعشرة أيام بين إسرائيل وحزب الله في لبنان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس وقفا لاطلاق النار لعشرة أيام بين إسرائيل ولبنان بعد أكثر من شهر على اندلاع المواجهة بين الدولة العبرية وحزب الله الذي أعلن التزامه بوقف النار.

وأتى الإعلان في ظل هدنة في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ومساعٍ تقودها باكستان لعقد جولة ثانية من التفاوض بين طهران وواشنطن.

ويسري الاتفاق اعتبارا من ليل الخميس، بحسب ما أكد ترامب بعد تواصله مع نظيره اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وقال إنه يعتزم دعوتهما الى البيت الأبيض سعيا لتحقيق سلام بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب.

جاء إعلان ترامب بعد يومين من عقد سفيري لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، واتفقا على إجراء مفاوضات مباشرة في موعد يُحدد لاحقا.

وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشال “لقد أجريت للتو مباحثات ممتازة” مع كل من عون ونتانياهو، مضيفا أنهما “وافقا على أنه بغرض تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسميا وقفا لإطلاق النار لمدة عشرة أيام اعتبارا من الساعة الخامسة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة”، أي التاسعة ليلا بتوقيت غرينيتش، ومنتصف ليل الخميس الى الجمعة بتوقيت بيروت والقدس.

ورحّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بوقف النار، قائلا إنه “مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء”.

من جهته، قال لوكالة فرانس برس إبراهيم الموسوي، النائب عن حزب الله، إن الأخير سيلتزم بوقف النار “بطريقة حذرة وشريطة أن يكون وقفا شاملا للأعمال العدائية ضدنا، وألا تستغله اسرائيل لتنفيذ أي اغتيالات، وأن يتضمن تقييدا لحركة الإسرائيلي في المناطق الحدودية وأن يشمل وقف الاعتداءات هذا كل الحدود الجنوبية”.

ولم يصدر تعليق رسمي إسرائيلي بعد.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت أن عون تواصل مع ترامب، ونوّه بجهوده لـ “تأمين السلم والاستقرار بشكل دائم تمهيدا لتحقيق العملية السلمية في المنطقة، وتمنّى عليه استمرار هذه الجهود لوقف النار بأسرع وقت ممكن”.

وكان ترامب أشار الأربعاء الى أن “زعيمي” البلدين سيتحادثان الخميس. وقالت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية جيلا غمليئيل أن الاتصال سيكون بين نتانياهو وعون.

الا أن مصدرا رسميا لبنانيا قال إن عون “رفض الاتصال المباشر مع نتانياهو وأبلغ (وزير الخارجية الأميركي) ماركو روبيو بذلك”، وأن الأميركيين تفّهموا هذا الموقف.

ولقي إعلان وقف إطلاق النار ترحيب فرنسا والمفوضية الأوروبية.

وقالت الجمهورية الإسلامية الداعمة لحزب الله، إن وقف الحرب في لبنان هو من شروطها في هذا المسار التفاوضي.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لنظيره اللبناني نبيه بري الخميس “بالنسبة إلينا، وقف إطلاق النار في لبنان هو على القدر ذاته من الأهمية لوقف إطلاق النار في إيران”.

– “خطيئة كبيرة” –

وأكّدت بيروت مرارا أن أولويتها هي وقف إطلاق النار في الحرب التي اندلعت بين الدولة العبرية وحزب الله في الثاني من آذار/مارس.

وقال عون الخميس إن وقف النار “سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين”. من جهته، أكد نتانياهو سابقا تمسّكه بـ”نزع سلاح حزب الله” والتوصل الى اتفاق سلام “يستمر لأجيال”، من دون التطرق الى وقف إطلاق النار.

وقبل الاعلان عن وقف إطلاق النار، جدد حزب الله تنديده بالتفاوض المباشر.

وقال النائب عن الحزب حسين الحاج حسن لفرانس برس إن “المفاوضات المباشرة مع العدو هي خطيئة كبيرة وسقطة كبيرة من علو شاهق للسلطة اللبنانية”.

ودعاها الى وقف “مسلسل التنازلات” بلا طائل لإسرائيل وحليفتها واشنطن.

ولم يسبق أن حصل أي تواصل ثنائي لبناني-اسرائيلي عالي المستوى، وفق ما شرح لفرانس برس مايكل يونغ، الباحث في مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط.

وبين عامي 1992 و1993، عقد دبلوماسيون من البلدين محادثات في واشنطن عقب مؤتمر مدريد للسلام.

– فصل جنوب الليطاني عن شماله –

اندلعت الحرب بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى آية الله على خامنئي في اليوم الأول للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وترد إسرائيل بغارات واسعة النطاق وبدأت غزوا بريا لمناطق في جنوب لبنان. وأكد مسؤولون إسرائيليون أن الدولة العبرية تريد إقامة “منطقة آمنة” تصل الى نهر الليطاني الواقع على مسافة نحو 30 كلم من الحدود.

وواصلت الدولة العبرية شنّ غارات الخميس، دمّرت خلالها جسر القاسمية على نهر الليطاني قرب مدينة صور.

وقال الجيش اللبناني إن الضربات أسفرت عن تدمير الجسر و”فصل منطقة جنوب الليطاني عن شماله وعزلها”.

وكان الجيش الاسرائيلي دمّر تباعا أربعة جسور رئيسية على النهر الذي يقسم جنوب لبنان الى قسمين.

وقتل شخص كذلك بغارة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق ضهر البيدر الذي يربط بين بيروت ودمشق، كما أفادت وزارة الصحة عن مقتل امرأة بغارة على بلدة السعديات جنوب بيروت.

من جانبه، أعلن حزب الله استهداف مناطق في شمال اسرائيل بالصواريخ، وقصف القوات الاسرائيلية داخل لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن اشتباكات متواصلة في بنت جبيل مع مواصلة القوات الإسرائيلية التقدّم في المدينة التي سبق أن سعت للسيطرة عليها في حرب العام 2006.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار/مارس عن مقتل أكثر من 2100 شخص وتشريد أكثر من مليون من منازلهم، وفق السلطات اللبنانية.

