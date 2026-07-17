ترامب يعيد التركيز على “هشاشة” النظام الانتخابي في خطابه إلى الأمة

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أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس سوق تهم بتزوير انتخابي وتدخّل صيني، في خطاب إلى الأمّة ألقاه قبل بضعة أشهر من انتخابات نصفية يتوّقع كثيرون أن يطعن في نتائجها إن لم تكن ترضيه.

وخلال الخطاب الذي تلاه ترامب من البيت الأبيض في ساعة الذروة على التلفزين الأميركي، أكّد الرئيس أن شوائب كثيرة تشوب النظام الانتخابي في بلده، حاضا النواب على اعتماد قيود جديدة على التصويت رغم أن هذه الفكرة لا تلقى ترحيبا كبيرا من المشرّعين وحتّى في أوساط حزبه الجمهوري.

وقال ترامب “لا يمكننا أن نشهد على انتخابات مسروقة مجددا” في إشارة إلى خسارته الاستحقاق الانتخابي سنة 2020 في وجه جو بايدن.

وأعلن عن نيّته رفع السرية عن مستندات تظهر في جملة ما تكشف عنه من “مكامن هشاشة صادمة” في النظام الانتخابي أن الصين استحصلت على 220 مليون ملفّ لناخبين أميركيين.

وقال الرئيس الأميركي “على مدى سنوات، بدءا من الدورة الانتخابية لعام 2020، نفذت جمهورية الصين الشعبية ما يُعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، ما أدى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أميركي”.

واستنكرت الصين الجمعة اتهامات ترامب، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي إن “المزاعم الصادرة عن الجانب الأميركي هي مجرّد ادّعاءات مختلقة وافتراءات خبيثة ثبُت منذ زمن بعيد ألا أساس لها”.

وأشار ترامب إلى أن أكثر من 250 ألف مواطن غير أميركي سجّلوا للإدلاء بأصواتهم في أربع ولايات.

ودعا إلى سحب تراخيص البثّ من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه، ملمّحا من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات ومسميّا بالاسم “ايه بي سي” و”ان بي سي”.

وصرّح “هم وغيرهم في الإعلام جزء من مخطط. مثل هذه الممارسات الاحتيالية يجب أن تؤدي إلى سحب تراخيصهم. هم يستخدمون موجات البث العامة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من دون دفع أي مقابل على الإطلاق. إنهم لا يدفعون شيئا”.

ويزعم ترامب أن هزيمته في انتخابات عام 2020 كانت بسبب التلاعب، رغم أن أكثر من 60 دعوى قضائية لم تسفر عن أي حكم يثبت ذلك، كما لم تؤد عمليات إعادة الفرز والتدقيق إلى ما يمكن أن يغير النتيجة.

– “اجترار المزاعم عينها” –

وتعهّد الرئيس الأميركي “أنباء كبيرة” في مجال أمن الانتخابات، لكن محلّلين رأوا في خطابه اجترارا لمزاعم قديمة غير مدعّمة بأدلة.

واعتبر ريك هاسن الخبير في قوانين الانتخابات في جامعة “يو سي ال ايه” في كاليفورنيا أنها “المزاعم القديمة عينها غير المسندة بأدلّة والركيكة بقدر كبير حول أوجه الهشاشة في الانتخابات الأميركية”.

وأشار إلى “اجترار للمزاعم عينها… لن يحدث في نظري أي تغيير في مسار الانتخابات الأميركية”.

ولم يخصّص ترامب وقتا طويلا لمسائل تعني الناخبين أكثر، على رأسها الاقتصاد والحرب مع إيران.

واتّهم الديموقراطيون الرئيس الأميركي بالسعي إلى تقويض ثقة الناخبين قبل الانتخابات النصفية المزمعة في تشرين الثاني/نوفمبر والتي يخشى الجمهوريون من أن ترتدّ فيها مواقف ترامب سلبا على الأغلبية التي يتمتّعون بها في الكونغرس.

ووصف السيناتور الديموقراطي ديك دربن الخطاب بـ”المحاولة الخطيرة لإحياء مزاعم باطلة لتقويض الانتخابات المقبلة”.

ورأى المحامي تاي كوب الذي سبق له أن تعاون مع الإدارة الأميركية في عهد ترامب أن الخطاب يبدو أنه يمهّد الطريق لإعلان حال طوارئ في ما يخصّ الانتخابات.

وقال في تصريحات لـ”بي بي اس” إن الخطاب يؤشّر إلى احتمال “إعلان حال طوارئ وقت الانتخابات أو بحلول موعدها”، مشيرا إلى أنه لا يستبعد نشر عناصر الهجرة في مراكز الاقتراع.

ويضغط ترامب على المشرّعين لاعتماد قانون يُعرف بـ”سايف أميركا” قبل الاستحقاق الانتخابي. لكن مساعيه لا تلقى صدى كبيرا، بما في ذلك داخل حزبه.

وينصّ مشروع القانون على وجوب إثبات المواطنة الأميركية عند التسجّل للانتخابات، وهو تدبير معتمد في الانتخابات الفدرالية والاستحقاقات الانتخابية في الولايات، مع التحقّق من صور الناخبين في مراكز الاقتراع، فضلا عن تقييد عملية التصويت بالبريد.

لطالما شكّلت المزاعم بوجود مخالفات تمسّ نزاهة الانتخابات الأميركية هاجسا لدى ترامب، بالرغم من أن خبراء كثرا وهيئات مستقلة وأحكاما قضائية أكدت عدم وجود أي تزوير كبير.

واتهم الملياردير الذي لم يعترف قط بهزيمته أمام جو بايدن في انتخابات عام 2020، الديموقراطيين خلال الأشهر الأخيرة بمحاولة التلاعب بانتخابات التجديد النصفي الحاسمة التي قد ترتدّ سلبا على الأغلبية التي يحظى بها الجمهوريون في الكونغرس.

ويدرك ترامب أن احتمالا مماثلا سيعرضه لخطر محاكمة عزل ثالثة من جانب الديموقراطيين، بعدما نجا من محاولتين سابقتين خلال ولايته الأولى، إحداهما بتهمة “التحريض على الفتنة” عقب هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

ويعود آخر خطاب رئيسي لترامب نقله التلفزيون إلى الأول من نيسان/أبريل، حين حاول الرئيس الجمهوري تبرير الحرب على إيران، بعد أكثر من شهر على أولى الضربات الإسرائيلية الأميركية على طهران.

دك-فت/سام-م ن/ع ش