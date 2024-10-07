ترامب يفتتح العام المقبل ملعبا ثانيا للغولف في منتجعه في اسكتلندا

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سيفتتح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ملعبا ثانيا للغولف في منتجعه في اسكتلندا في صيف العام 2025، في خطوة سبق وأثارت الجدل وأدت إلى خسارة الكثبان الرملية في المكان وضعها المهم وطنيا كمحمية بيئية.

وسيُطلق على الملعب الواقع في منتجع “ترامب إنترناشونال” في أبردينشاير في شرق اسكتلندا “ماكليود كورس”، وهو اسم عائلة والدة الرئيس السابق ماري التي ولدت في جزيرة لويس.

وأفاد منتجع “ترامب إنترناشونال” بأن الملعب سيضم “أكبر كثبان رملية في اسكتلندا” وسيقام إلى جانب الملعب الأصلي الذي استُكمل عام 2012.

أطلق ترامب ونجله إريك المشروع العام الماضي وأفاد بيان على موقع المنتجع بأنه سيبدأ استقبال الضيوف اعتبارا من الصيف المقبل.

وفقدت الكثبان الواقعة على ساحل بحر الشمال وضعها كمحمية تحمل أهمية وطنية قبل أربع سنوات بعد معارضة السكان بناء المنتجع.

لكن “ترامب إنترناشونال” أفاد بأن الملعب الجديد سيكون “من أكثر الملاعب الصديقة للبيئة ومن الأكثر استدامة”.

يتنافس ترامب مع كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

جوب/لين/نور