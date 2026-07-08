The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب يقرر رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أنقرة 8 يوليو تموز (رويترز) – أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء أنه قرر رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وكتب ترامب في رسالة إلى الشرع اطلعت عليها رويترز “لقد وعدت بإزالة جميع الحواجز التي تمنعكم من إعادة بناء بلدكم، وقريبا جدا ستتمكنون أخيرا من القيام بذلك”.

وأضاف في الرسالة التي قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنها سُلمت إلى الشرع بعد اجتماعهما في أنقرة اليوم الأربعاء “لدينا شركات أمريكية مستعدة للاستثمار في سوريا والمساعدة في جعل بلدكم أعظم وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى”.

وقال ترامب إنه أبلغ الكونجرس الذي سيجري الآن مراجعة لمدة 45 يوما قبل أن يصبح القرار نافذا.

ويفرض الإدراج في قائمة الدول الراعية للإرهاب قيودا على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية.

ووقع ترامب في الشهر الماضي أمرا تنفيذيا ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، مما يسمح بإنهاء عزل البلاد عن النظام المالي الدولي.

وتعتزم عدة شركات سعودية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في إطار جهود الرياض لدعم تعافي سوريا، في حين تعهدت دول خليجية أخرى أيضا بتقديم مساعدات مالية.

وأشاد ترامب اليوم بالشرع الذي كان قائدا في جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا قبل أن يقطع علاقاته مع التنظيم في 2016. ثم قاد الشرع تحالفا من فصائل المعارضة الإسلامية في أواخر عام 2024 للإطاحة بالأسد.

وقال ترامب، الذي شجع تحركات الشرع ضد تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة، “إنه يحظى باحترام الجميع، بمن فيهم أنا”.

(إعداد أميرة زهران ومحمد أيسم ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية