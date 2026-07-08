ترامب يقرر رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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أنقرة 8 يوليو تموز (رويترز) – أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء أنه قرر رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وكتب ترامب في رسالة إلى الشرع اطلعت عليها رويترز “لقد وعدت بإزالة جميع الحواجز التي تمنعكم من إعادة بناء بلدكم، وقريبا جدا ستتمكنون أخيرا من القيام بذلك”.

وأضاف في الرسالة التي قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنها سُلمت إلى الشرع بعد اجتماعهما في أنقرة اليوم الأربعاء “لدينا شركات أمريكية مستعدة للاستثمار في سوريا والمساعدة في جعل بلدكم أعظم وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى”.

وقال ترامب إنه أبلغ الكونجرس الذي سيجري الآن مراجعة لمدة 45 يوما قبل أن يصبح القرار نافذا.

ويفرض الإدراج في قائمة الدول الراعية للإرهاب قيودا على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية.

ووقع ترامب في الشهر الماضي أمرا تنفيذيا ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، مما يسمح بإنهاء عزل البلاد عن النظام المالي الدولي.

وتعتزم عدة شركات سعودية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في إطار جهود الرياض لدعم تعافي سوريا، في حين تعهدت دول خليجية أخرى أيضا بتقديم مساعدات مالية.

وأشاد ترامب اليوم بالشرع الذي كان قائدا في جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا قبل أن يقطع علاقاته مع التنظيم في 2016. ثم قاد الشرع تحالفا من فصائل المعارضة الإسلامية في أواخر عام 2024 للإطاحة بالأسد.

وقال ترامب، الذي شجع تحركات الشرع ضد تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة، “إنه يحظى باحترام الجميع، بمن فيهم أنا”.

(إعداد أميرة زهران ومحمد أيسم ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)