ترامب يقر بأن الأميركيين قد يعانون من تداعيات الرسوم الجمركية

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن مواطنيه قد يشعرون “بألم” اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأميركية “يستحق هذا الثمن”.

وقّع ترامب السبت قراره الذي سبق أن أعلنه بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على المكسيك وكندا المجاورتين، رغم اتفاق التجارة الحرة الذي يربط واشنطن بالبلدين، فيما فرض على الصين رسوما جمركية إضافية نسبتها 10 في المئة.

دفعت الخطوة الدول المعنية للتعهد بالرد بينما حذّر محللون من أن اندلاع حرب تجارية سيؤدي على الأرجح إلى تراجع النمو في الولايات المتحدة ورفع أسعار السلع الاستهلاكية على الأمد القصير.

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي تروث سوشال “هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا)”. وأضاف “لكننا سنجعل أميركا عظيمة مجددا، ويستحق هذا الثمن الذي يجب دفعه”.

وندد مجلس إدارة صحيفة “وول ستريت جورنال” اليميني الجمعة بالرسوم في مقال تحت عنوان “الحرب التجارية الأغبى في التاريخ”.

ورد ترامب الأحد بالقول إن “+لوبي (جماعة ضغط) الرسوم الجمركية+ بزعامة وول ستريت جورنال المدافعة عن العولمة والمخطئة على الدوام، يعمل جاهدا لتبرير.. عقود من الاحتيال على أميركا في ما يتعلق بالتجارة والجريمة والمخدرات السامة”.

ولطالما اشتكى من العجز التجاري الأميركي باعتباره مؤشرا الى استغلال بلدان أخرى للأميركيين.

وقال “ولّت تلك الأيام!”.

وفي منشور منفصل، جدد ترامب دعوته لجعل كندا ولاية أميركية، في تصريحات تفاقم التوتر أكثر مع أحد أبرز حلفاء بلاده بعدما فرض عليها رسوما جمركية باهظة.

وإذ أشار إلى أن الولايات المتحدة تدفع “مئات مليارات الدولارات لدعم كندا”، قال ترامب “من دون هذا الدعم الهائل، لما كانت كندا موجودة كدولة قابلة للحياة”.

وأضاف “لذلك، على كندا أن تصبح ولايتنا الـ51 الغالية”، مشيرا إلى أن خطوة من هذا النوع ستؤدي إلى “ضرائب أقل بكثير وحماية عسكرية أفضل بكثير بالنسبة الى الشعب الكندي — ولا رسوم!”.

وبحسب مكتب الإحصاء الأميركي، بلغ العجز التجاري في السلع مع كندا العام الماضي 55 مليار دولار.

ديس/ح س-لين/ب ق