ترامب يقول أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران

واشنطن 6 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران، في ظلّ سعي البلدين للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال ترامب لأحد الصحفيين لدى مغادرته فعالية في البيت الأبيض “سنحصل عليه”.

وكان من بين الأهداف الرئيسية لترامب في شنّ الضربات العسكرية على إيران ضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا.

ولم تُسلّم إيران حتى الآن أكثر من 408 كيلوجرامات من اليورانيوم عالي التخصيب.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )