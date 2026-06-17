ترامب يقول إنه تحدث مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله

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من ستيف هولاند

إيفيان-ليه-بان (فرنسا) 17 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه تحدث مع نظيره السوري أحمد الشرع حول محاربة جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان، وذلك بعد يوم من انتقاده لإسرائيل لقتلها عددا كبيرا جدا من المدنيين وعدم إنجاز المهمة.

وردا على سؤال وجه إليه خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان-ليه-بان بفرنسا عما إذا كان قد تحدث مع الشرع بشأن جماعة حزب الله، أومأ ترامب برأسه وقال “نعم”. وعندما سُئل عما إذا كان الشرع مستعدا لمواجهة الجماعة الشيعية المسلحة، قال ترامب إنه سيتحدث عن ذلك لاحقا.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن انتقد ترامب تكتيكات إسرائيل في محاربة حزب الله، بينما أشاد بالشرع، الذي تولى السلطة في سوريا عام 2025 بعد سنوات من الحرب الأهلية، ويتصرف بحذر منذ الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير شباط.

وقال ترامب للصحفيين أمس الثلاثاء على هامش القمة “أعتبر أن (لبنان) يمثل حربا صغيرة، وإيران حربا كبيرة، لكن لدينا تلك المشكلة الصغيرة التي تطل برأسها باستمرار، وهي جماعة حزب الله”.

وأبدى ترامب دعما قويا للشرع وهو قائد سابق في تنظيم القاعدة أطاح ببشار الأسد الذي حكم سوريا لفترة طويلة، وسعى الشرع إلى تصوير نفسه على أنه زعيم معتدل يحاول توحيد بلاده التي أهلكتها الحرب وإنهاء عزلتها.

وذكر ترامب أمس الثلاثاء ” قام بعمل مذهل في توحيد الصفوف. إنه ليس فتى كشافة، لكنه قام بعمل كبير في توحيد الصفوف، ولديه قدرة كبيرة على التعامل مع حزب الله. إنه لا يحبهم”.

وكانت رويترز قد أفادت في مارس آذار بأن الولايات المتحدة شجعت سوريا على النظر في إرسال قوات إلى شرق لبنان للمساعدة في نزع سلاح حزب الله، لكن دمشق كانت مترددة في الشروع في مثل هذه المهمة خوفا من الإنجرار إلى الحرب في الشرق الأوسط وتأجيج التوتر الطائفي في سوريا ولبنان.

ووفقا لتصريحات نشرتها وسائل إعلام حكومية سورية، نفى الشرع يوم السبت صحة ما تردد بشأن دخول سوريا إلى لبنان واصفا ذلك بأنه ليس له أساس.

وعبر ترامب في الأيام القليلة الماضية عن استيائه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الهجمات الإسرائيلية في بيروت التي قال إنها كان من الممكن أن تعرض الاتفاق الذي أبرمه مع إيران للخطر. وأضاف أمس أن إسرائيل تقاتل الجماعات المسلحة اللبنانية لفترة طويلة جدا وقتلت عددا كبيرا جدا من المدنيين.

وتابع ترامب قائلا “ليس عليكم هدم مبنى سكني في كل مرة تبحثون فيها عن شخص ما. لأن هناك الكثير من الناس في تلك المباني السكنية، وليسوا جميعهم من حزب الله، وهذا ما أستطيع أن أؤكده لكم”.

وتابع “اقترحت على إسرائيل أن تترك سوريا تتولى أمر حزب الله، لأنني، لأكون صريحا معكم، أعتقد أنها تقوم بهذه المهمة بشكل أفضل”.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)