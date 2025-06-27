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ترامب يقول إنه سيفكر في قصف إيران مرة أخرى إذا لزم الأمر

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من تريفور هانيكوت وستيف هولاند

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيفكر في قصف إيران مجددا إذا كانت طهران تخصب اليورانيوم إلى مستوى يُقلق الولايات المتحدة، وأيد عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية التي تم قصفها.

وردا على سؤال حول إمكانية قصف مواقع نووية إيرانية جديدة في وقت ما إذا لزم الأمر، قال ترامب “بالتأكيد، دون أدنى شك”.

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه يعتزم الرد قريبا على تصريحات الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قال إن إيران “صفعت أمريكا على وجهها” بشن هجوم على قاعدة أمريكية رئيسية في قطر عقب الغارة الأمريكية التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ترامب إنه يرغب في أن يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو مصدر آخر يحظى باحترام، من تفتيش المواقع النووية الإيرانية بعد قصفها مطلع الأسبوع.

وأضاف أنه يعتقد أن المواقع “محيت”، رافضا أي إشارة بأن الأضرار التي لحقت بالمواقع لم تكن عميقة.

لكنه قال إنه يؤيد زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع التي تعرضت للقصف.

وقال رئيس الوكالة رافائيل جروسي يوم الأربعاء إن ضمان استئناف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة أولويته القصوى، إذ لم تجر أي عمليات تفتيش منذ أن بدأت إسرائيل القصف في 13 يونيو حزيران.

لكن البرلمان الإيراني وافق يوم الأربعاء على خطوات لتعليق عمليات التفتيش.

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إلى أن طهران قد ترفض أي طلب من رئيس الوكالة لزيارة المواقع النووية الإيرانية.

وقال ترامب إنه لا يعتقد أن إيران لا تزال ترغب في مواصلة السعي لامتلاك سلاح نووي بعد الغارات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال إن إيران ترغب في عقد اجتماع.

وكان البيت الأبيض قد قال يوم الخميس إنه لم يتم تحديد أي اجتماع بين الولايات المتحدة ووفد إيراني بعد.

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