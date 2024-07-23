ترامب يقول إنه سيلتقي نتنياهو في فلوريدا يوم الجمعة

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واشنطن (رويترز) – قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ونتنياهو في زيارة لواشنطن حاليا، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء على أن يجتمع مع الرئيس جو بايدن يوم الخميس.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال يوم الثلاثاء “أتطلع لاستقبال ببيبي نتنياهو في مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا”.

والرئيس الأمريكي السابق، الذي حث إسرائيل في تعليقات علنية على “التعجيل بإتمام” حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، يصور نفسه باستمرار على أنه حليف وثيق لإسرائيل.

وخلال رئاسة ترامب في الفترة من 2017 إلى 2021، نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وهي خطوة كان يُنظر بتحفظ منذ فترة طويلة وأسعدت الإسرائيليين بينما أثارت غضب الفلسطينيين.

كما أشاد ترامب بدوره في اتفاقيات إبراهيم، وهي الاتفاقيات التي وقعت خلال سنوات ترامب وأدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات.

وقال ترامب في منشوره على تروث سوشيال “خلال ولايتي الأولى، كان لدينا السلام والاستقرار في المنطقة، ووقعنا اتفاقيات إبراهيم التاريخية – وسوف نحقق السلام مجددا”.

وانتقد ترامب المرشحة الرئاسية الجديدة المحتملة للحزب الديمقراطي لعام 2024، نائبة الرئيس كاملا هاريس، ووصفها بأنها “غير قادرة بأي حال من الأحوال على وقف” الصراعات العالمية.