ترامب يقول إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستنشب مجددا

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أنقرة 8 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لا يعتقد أن صراعا شاملا مع إيران سيندلع في أعقاب الضربات العسكرية المتبادلة.

وقال ترامب للصحفيين في أنقرة عقب قمة لحلف شمال الأطلسي “لا أعتقد أن الأمر سيبدأ من جديد. أعتقد أنه سينتهي بسرعة كبيرة. لقد استهدفوا سفينتين، ولذلك وجهنا لهم ضربة أقوى بكثير”.

وأضاف “أي شيء يحدث سينتهي بسرعة كبيرة… ولن يؤدي إلا إلى جعل الوضع أكثر أمانا، بما في ذلك بالنسبة للنفط”.

كما كرر الرئيس الأمريكي تصريحاته السابقة بأن إيران تستهدفه.

وقال “أنا على رأس قائمة أهداف إيران”.

(إعداد محمد أيسم ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )