ترامب يقول إنه لم يبحث مع شي مسألة الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يبحث مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال زيارته الى بكين التي اختتمت الجمعة، في مسألة الرسوم الجمركية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وأوضح ترامب للصحافيين أثناء رحلة العودة الى بلاده “لم نتحدث في الأمر. هم يدفعون رسوما جمركية، رسوما جمركية مهمة، لكننا لم نتحدث في الأمر… لم يتم التطرق الى الموضوع”.

وتوقّع كثر أن يناقش الرئيسان تمديد الهدنة الجمركية المقررة لعام واحد والتي تم التوصل إليها خلال اجتماعهما الأخير في تشرين الأول/أكتوبر في كوريا الجنوبية.

وقد أدت الهدنة إلى وقف مؤقت لحرب تجارية حادة شهدت فرض رسوم جمركية على العديد من السلع تجاوزت 100%.

لكنّ الأوضاع تغيرت مذاك.

وبموجب الاتفاق، أبقت واشنطن على بعض الرسوم الجمركية بسبب الدور المفترض للصين في سلاسل توريد مادة الفنتانيل المخدرة، واتهامات بممارسات تجارية غير عادلة.

لكن المحكمة العليا الأميركية ألغت في شباط/فبراير العديد من الرسوم التي فرضها ترامب، بما يشمل رسوما مرتبطة بمكافحة تهريب المخدرات.

وسارع البيت الأبيض بعدها إلى فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% باستخدام صلاحيات موقتة، وفتح تحقيقات قد تُفضي إلى فرض رسوم جمركية دائمة.

وقد قُدمت طعون في الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% أمام المحاكم الأميركية.

وكان ترامب قد وصل إلى بكين في وقت سابق من هذا الأسبوع ساعيا إلى إبرام اتفاقيات في قطاعات تشمل الزراعة والطيران والذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس الأميركي إن شي جينبينغ وافق على المساعدة في فتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى شراء طائرات بوينغ ونفط وفول صويا من الولايات المتحدة.

لكن لم تصدر أي بيانات رسمية، وامتنعت وزارة الخارجية الصينية عن تأكيد أو نفي تصريحات ترامب عند سؤالها حول المسألة بعد ظهر الجمعة.

