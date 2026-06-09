ترامب يقول إن الاتفاق في الشرق الأوسط بات وشيكا

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من تجدّد النزاع على نطاق واسع.

وسبق أن تحدث ترامب مرات عدة عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران من دون أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن أيّ اتفاق إلى الآن.

وقال ترامب بعد حضوره مباراة في نهائي دوري كرة السلّة في نيويورك “نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيدا جدا”.

وأضاف، ردا على سؤال، أن التوصل للاتفاق “سيتستغرق يومين أو ثلاثة”.

وتتمسّك إيران بأن يكون وقف الحرب في لبنان جزءا من التفاهم الذي تريد التوصل اليه مع واشنطن، بينما تريد إسرائيل فصل المسارين.

وأطلقت إيران صواريخ على إسرائيل ردا على قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، الأحد.

ردا على ذلك، شنّت إسرائيل هجمات على إيران رغم الضغط الأميركي للتهدئة.

بعد ذلك، أطلقت إيران دفعة صاروخية أخرى قبل أن تعلن وقف العمليات العسكرية. وبعدها بساعات أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه تم “احتواء النيران على تلك الجبهة”.

وهددت إيران بأنها ستهاجم إسرائيل مجددا إن واصلت ضرباتها في لبنان، فيما توعّدت إسرائيل بردّ قويّ في حال هاجمتها إيران مجددا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعهد مواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله، وتجاهل الإثنين التحذير الإيراني، مشدّدا على أن الجيش سيضرب الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على أي هجوم على شمال إسرائيل.

وحض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل وإيران على وقف تبادل إطلاق النار، في ظل تقارير أفادت عن خلافات متزايدة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي.

لكن نتانياهو قال في خطاب متلفز إنه أبلغ ترامب بأن “لإسرائيل كامل الحق في الدفاع عن نفسها، ونحن نمارس هذا الحق كلما لزم الأمر”، مضيفا “في حال ارتكبت إيران خطأ استئناف الهجمات علينا، سنرد بكل قوة”.

وذكر موقع “أكسيوس” أن إسرائيل كانت تهمّ لتنفيذ ضربات كبيرة على إيران، قبل أن يتصل ترامب بنتانياهو ويطلب منه التهدئة.

ونقل الموقع عن ترامب “قلت له، عليك أن تكون حذرا، وإلا ستجد نفسك وحيدا”.

وقال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لقناة فوكس نيوز الاثنين إنه رغم المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أن مواقفهما لا تتطابق دائما.

– ضربات دامية في لبنان –

أطلقت إيران نحو 30 صاروخا على إسرائيل، وفقا للجيش الإسرائيلي، بينما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية داخل إيران.

ولم تُسجل أي خسائر بشرية في إيران أو إسرائيل في هذا التصعيد، لكن الضربات الإسرائيلية على لبنان الاثنين أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفات أُطلقت نحو قواته العاملة في جنوب لبنان لم تسفر عن وقوع إصابات، وأعلن لاحقا اعتراض هدف مصدره اليمن.

– هدوء نسبي في طهران –

استؤنفت الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، فيما هبطت طائرات تقل حجاجا من السعودية، وفق ما أفادت وكالات أنباء إيرانية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وتراجعت أسعار النفط الثلاثاء بعد أن ارتفعت بأكثر من خمسة في المئة الاثنين.

وجاء تبادل القصف بين إيران وإسرائيل في لحظة تتكثف فيها المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع، بوساطة باكستان.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي الاثنين من تأثر المسار الدبلوماسي بالتصعيد ولو أن “المشاورات الدبلوماسية تتواصل في كل الظروف”.

وخلال المؤتمر الصحافي، دوّى انفجار قوي في طهران، أدى الى اهتزاز مقر الخارجية الإيرانية في وسط العاصمة، بحسب ما أفاد صحافي في فرانس برس قال أيضا إن الدويّ ترافق مع أصوات تفعيل الدفاعات الجوية.

وزار وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي طهران لتسليم رسالة إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقد عاد لاحقا إلى باكستان، بحسب مصدر رسمي باكستاني.

وكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على منصة إكس أن طهران ما زالت على طاولة المفاوضات.

بور-لكد/خلص/ملك