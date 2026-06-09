ترامب يقول إن الطيارين اللذين تحدثت وسائل إعلام عن سقوط مروحيتهما في هرمز بخير

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن الطيارين اللذين تحدثت تقارير عن سقوط مروحيتهما قرب مضيق هرمز، لم يصابا بأذى.

ولم تتضح بعد أسباب سقوط هذه المروحية، وهي من طراز أباتشي، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة على الحادث.

وقال ترامب للصحافيين بعد حضوره مباراة في نهائيات الدوري الأميركي لكرة السلة “الطياران بخير، نعم، لم يُصب أحد”.

وأضاف “سنصدر تقريرا حول ذلك غدا” من دون أن يعلق على أسباب الحادث.

وحول الحرب مع إيران، قال ترامب إن الجهود الدبلوماسية الأميركية للتوصل إلى اتفاق مع طهران باتت في مراحلها النهائية.

بور-لكد/خلص/ملك