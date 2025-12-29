ترامب يقول إن العفو عن نتنياهو “في طريقه” للصدور ومكتب هرتسوج ينفي

بالم بيتش (فلوريدا) 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه تحدث إلى نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوج الذي أبلغه بأن العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “في طريقه” للصدور، وهو ما نفاه مكتب هرتسوج بسرعة.

وأضاف ترامب للصحفيين في فلوريدا قبل اجتماعه مع نتنياهو “إنه رئيس وزراء في زمن الحرب، وهو بطل. كيف لا يُمنح عفوا؟. تحدثت إلى الرئيس (هرتسوج)… وأخبرني أنه في طريقه إلي ذلك”.

وردا على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي، أفاد مكتب هرتسوج بأن الرئيس الإسرائيلي لم يُجرِ أي محادثات مع ترامب منذ تقديم طلب العفو قبل بضعة أسابيع.

وأوضح مكتب هرتسوج أن الرئيس الإسرائيلي تحدث إلى ممثل عن ترامب آنذاك، وأنه تم توضيح أن أي قرار سيُتخذ وفقا للإجراءات المتبعة.

وينفي نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة التي تعود إلى لائحة اتهام وجهت إليه عام ٢٠١٩. وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يُتهم، وهو في منصبه، بارتكاب جريمة.

وقدم نتنياهو طلبا للعفو عنه في ٣٠ نوفمبر تشرين الثاني، مبررا ذلك بأن جلسات المحكمة المتكررة تُعرقل قدرته على الحكم، وأن العفو يخدم المصلحة الوطنية.

وطلب ترامب العفو عن نتنياهو بعد بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة بوساطة أمريكية، في وقت كانت تسعى فيه حكومته إلى إنهاء حكم حماس بموجب خطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب التي استمرت عامين وتوسيع العلاقات الدبلوماسية في المنطقة.

ولاقى طلب رئيس الوزراء، الذي تولى المنصب ست مرات، انتقادات حادة من معارضيه، الذين اعتبروا العفو عنه أثناء المحاكمة انتهاكا صارخا لسيادة القانون.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين، إلا أنه لا يوجد سابقة لإصدار عفو أثناء المحاكمة.

وتعززت مساعي نتنياهو للحصول على العفو بدعم من الحليف المقرب، ترامب، الذي وجه رسالة رسمية إلى هرتسوج في نوفمبر تشرين الثاني يحثه فيها على منحه العفو، واصفا القضية بأنها “ملاحقة سياسية غير مبررة”.

