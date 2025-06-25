ترامب يقول إن ما حدث بإيران “انتصار للجميع” رغم الشكوك حول حجم الأضرار

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من جرام سلاتري وألكسندر كورنويل وباريسا حافظي

واشنطن/تل أبيب/إسطنبول (رويترز) – أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته بالنهاية السريعة للحرب بين إيران وإسرائيل وقال إنه يتوقع علاقة مع طهران من شأنها أن تحول بينها وبين إعادة بناء برنامجها النووي رغم عدم اليقين بشأن الأضرار التي ألحقتها الهجمات الأمريكية بمنشآت نووية إيرانية.

قال ترامب، متحدثا في لاهاي حيث يحضر قمة حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء، إن قراره الانضمام إلى هجمات إسرائيل باستهداف مواقع نووية إيرانية بقنابل ضخمة خارقة للتحصينات أنهى الحرب واصفا الأمر بأنه “انتصار للجميع”.

وتجاهل تقييما مبدئيا لوكالة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية يفيد بأن مسار إيران نحو صنع سلاح نووي ربما يكون قد تأخر لأشهر فحسب وقال إن النتائج “غير قاطعة” وإنه يعتقد أن المواقع النووية دُمرت.

وأشار “كانت (الأضرار) جسيمة جدا. كان تدميرا تاما”.

وعبر عن ثقته في أن طهران لن تحاول إعادة بناء مواقعها النووية وستنتهج بدلا من ذلك مسارا دبلوماسيا نحو تسوية الأمر.

وقال “سأقول لكم، آخر ما يريدون فعله هو تخصيب أي شيء في الوقت الحالي. إنهم يريدون التعافي”.

وأضاف أنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي “فلن نسمح بحدوث ذلك. أولا، لن نفعل ذلك عسكريا”، مضيفا “أعتقد أن الأمر سينتهي بإقامة علاقة ما مع إيران لضمان ذلك”.