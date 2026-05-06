ترامب يقول إيران ترغب في إبرام اتفاق

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن 6 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن إيران تريد التفاوض وإبرام اتفاق، مضيفا أن الولايات المتحدة تحقق نتائج جيدة للغاية مع إيران وأن الأمور تسير بسلاسة بالغة.

وأضاف ترامب في حفل أقيم في البيت الأبيض “نحقق نجاحا كبيرا في إيران. تسير الأمور بسلاسة تامة، وسنرى ما سيحدث. إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، ويريدون التفاوض”.

وتابع “نتعامل مع أشخاص يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، وسنرى إذا كان بإمكانهم إبرام اتفاق يرضينا أم لا”.

وقالت إيران إنها تدرس مقترحا أمريكيا جديدا اليوم الأربعاء بعد أن أفاد مصدران بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب في الخليج، مع إرجاء القضايا الشائكة مثل البرنامج النووي الإيراني.

(إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)