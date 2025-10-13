ترامب يقول الأرض المقدسة تنعم بالسلام مع الإفراج عن آخر رهينة إسرائيلي

reuters_tickers

8دقائق

من نضال المغربي ومعيان لوبيل

القدس/القاهرة (رويترز) – أفرجت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين عن آخر الرهائن الأحياء من قطاع غزة بموجب وقف إطلاق النار كما أرسلت إسرائيل حافلات تحمل سجناء فلسطينيين في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكنيست الإسرائيلي إن السلام حل على الأرض المقدسة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تسلم جميع الرهائن الأحياء بعد أن نقلهم الصليب الأحمر من قطاع غزة. وقابلهم الآلاف بالهتاف والعناق والبكاء لدى وصولهم إلى “ساحة الرهائن” بتل أبيب.

وفي قطاع غزة، احتشد جمع غفير من الأقارب بكى العديد منهم فرحا في مستشفى وصلت إليه حافلات تقل بعض السجناء الفلسطينيين الذين أفرجت إسرائيل عنهم في إطار الاتفاق. من المقرر أن تفرج إسرائيل في الإجمال عن نحو ألفي سجين ومعتقل.

وقال ترامب للكنيست الإسرائيلي “السماء صافية والمدافع صامتة وصفارات الإنذار ساكنة والشمس تشرق على أرض مقدسة أصبحت أخيرا في سلام” ووصف الحرب بأنها “كابوس طويل” للإسرائيليين والفلسطينيين لكنه انتهى الآن.

وأضاف قبيل قمة في مصر لترسيخ وقف إطلاق النار “حان الوقت الآن لترجمة هذه الانتصارات ضد الإرهابيين في ساحة المعركة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في السلام والازدهار للشرق الأوسط بأكمله”.

ووصل ترامب إلى منتجع شرم الشيخ المصري قبل غروب الشمس بنحو ساعة ليحضر قمة مع أكثر من 20 من زعماء العالم سيترأسها إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واصطفت لوحات إعلانية كبيرة تُظهر ترامب والسيسي وهما مبتسمان، مع عبارة “أهلا بكم في أرض السلام”، على طول الطريق من المطار إلى مركز المؤتمرات. وفي تصريحات عقب الهبوط، شكر ترامب السيسي على دوره في الوساطة.

* عقبات محتملة

جاء الإفراج عن باقي الرهائن الأحياء وسجناء فلسطينيين بعد وقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع. وتمكن آلاف الفلسطينيين من العودة لما تبقى من أطلال منازلهم التي فروا منها في قطاع غزة.

وتقول إحصاءات إسرائيلية إن الهجوم الذي قادته حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي، وبدأت بعده الحرب. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية قتلت نحو 68 ألفا وشردت أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة تقريبا.

لكن هناك عقبات لا يستهان بها قائمة أمام صمود وقف إطلاق النار ناهيك عن إحلال سلام مستدام أوسع نطاقا. ومن بين تلك العقبات التي لم تحل بعد وتشكل مسألة ملحة هي كيفية انتشال رفات 26 رهينة ومعرفة مصير اثنين.

وتقول حماس إن استعادة الرفات ستستغرق وقتا بسبب عدم معرفة كل مواقع الدفن بدقة. وأعلنت اليوم الاثنين تسليم رفات أربعة. وأكد الجيش الإسرائيلي تسلمه رفات رهينتين ويتوقع استلام رفات رهينتين آخرين.

ومن المفترض أن تتدفق إمدادات الإغاثة بوتيرة أكبر على القطاع بموجب خطة وقف إطلاق النار. وشدد توم فليتشر منسق المساعدات في الأمم المتحدة على ضرورة “توفير المأوى والوقود لمن هم في أمس الحاجة إليهما، وزيادة كميات الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى التي تدخل إلى القطاع بشكل كبير”.

وبخلاف ذلك، لم يتفق الجانبان بعد على خطوات أخرى كانت سببا في تعثر جهود سابقة للوصول إلى هدنة، مثل كيفية إدارة قطاع غزة المدمر بعد انتهاء القتال، والمصير النهائي لحماس، التي ترفض مطالب إسرائيل بإلقاء سلاحها.

وقال مسؤول أمني فلسطيني يوم الاثنين إن قوات أمنية تابعة لحماس قتلت 32 من أفراد “عصابة” في مدينة غزة في حملة بدأت بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

وأعادت الحرب تشكيل الشرق الأوسط من خلال صراعات خاضتها إسرائيل مع إيران وجماعة حزب الله اللبنانية وجماعة الحوثي اليمنية.

وألمح ترامب أيضا لفكرة اتفاق سلام بين إيران وإسرائيل في خطابه أمام الكنيست وقال إنه يعتقد أن إيران تريد ذلك وأضاف “ألن يكون أمرا لطيفا؟”

* فرحة وارتياح لدى الجانبين

لوح رهينتان من داخل شاحنتين بفرح وارتياح لحشود كانت في انتظارهما قبل توجههما إلى مستشفى إسرائيلي، ورفع أحدهما علما إسرائيليا كبيرا وشكل بيديه علامة قلب.

والتقط مقطع فيديو مشاهد مؤثرة لعائلات تتلقى رسائل هاتفية من الرهائن أثناء إطلاق سراحهم لتشع ووجوههم بالدهشة والأمل بعد معاناة استمرت شهورا.

وقالت فيكي كوهين، والدة الرهينة نمرود كوهين، أثناء توجهها إلى معسكر رعيم العسكري الإسرائيلي حيث سيتم نقل الرهائن “أنا متحمسة للغاية. تغمرني السعادة. يصعب عليّ وصف شعوري في هذه اللحظة. لم أنم طوال الليل”.

وسارع فلسطينيون لاحتضان سجناء محررين لدى وصولهم بالحافلات إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يوم الاثنين. وتجمع الآلاف داخل مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة وفي محيطها، في انتظار وصول السجناء المحررين ولوح بعضهم بالعلم الفلسطيني ورفع آخرون صور ذويهم.

وقالت أم أحمد وهي تغالب دموعها إنه رغم فرحتها بإطلاق سراحهم فلا تزال تحس بمشاعر مختلطة تجاه هذا اليوم.

وقالت لرويترز في رسالة صوتية “أنا سعيدة مشان أولادنا إللي بيتحرروا، لكن في نفس الوقت إحنا عنا ألم بسبب كل الناس إللي استشهدت وقتلهم الاحتلال وبسبب كل الدمار إللي حصل”.

ولوح سجناء محررون بعلامة النصر من نوافذ الحافلات لدى وصولهم. وسلط ظهور مقاتلي حماس يوم الاثنين في مستشفى ناصر الضوء على صعوبة تبديد المخاوف الإسرائيلية بشأن استمرار سيطرة الحركة المسلحة على قطاع غزة الذي تديره منذ 2007.

وبموجب الاتفاق، تفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا أدينوا بالقتل وجرائم خطيرة أخرى، إضافة إلى 1700 فلسطيني معتقلين في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وفي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قال سامر حلبية، وهو طبيب أطلق سراحه من السجن حيث كان يقضي عقوبة لإدانته بالتخطيط لهجوم أدى إلى إصابة ضابط إسرائيلي، إن السجناء لم يعلموا بإطلاق سراحهم إلا بعد فترة طويلة من توقيع الاتفاق.

وقال لرويترز وهو يقف بجوار والدته التي غلبتها الدموع “أنا أتمنى أنه الكل يطلق سراحه… الحرية للجميع إن شاء الله”.

(شارك في التغطية معيان لوبيل وستيفن شير من القدس وبيشا ماجد من القاهرة وإيفيلين هوكشتاين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية واشنطن وجنى شقير وأحمد الإمام وتالا رمضان من دبي – إعداد مروة غريب ونهى زكريا وسلمى نجم ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي ورحاب علاء)