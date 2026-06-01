ترامب يقول المحادثات مع إيران مستمرة

أول يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن المحادثات مع إيران مستمرة، رغم تقرير أفاد بأن طهران علّقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على تروث سوشال “المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية الرسمية للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن طهران أوقفت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بعد أن أمرت إسرائيل قواتها بالتوغل أكثر في لبنان.

وفي مقابلات هاتفية مع وسائل إعلام بعد ذلك التقرير، قال ترامب إنه لم يُبلغ بتعليق إيران للمحادثات مع واشنطن.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة (إن بي سي نيوز) “لم يبلغونا بذلك”.

وأضاف أن الصمت بين الجانبين سيكون مناسبا، وأنه مستعد للانتظار.

وقال الرئيس الأمريكي “أعتقد أننا تحدثنا كثيرا إذا أردتم معرفة الحقيقة. أعتقد أن الصمت سيكون جيدا جدا، وقد يستمر لفترة طويلة”.

وأكد ترامب للشبكة أن تعليق المفاوضات لا يعني بدء الولايات المتحدة في قصف إيران، مضيفا أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيظل قائما.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة سي.إن.بي.سي، قال ترامب إنه لا يهتم بانتهاء المحادثات.

ونقلت عنه سي.إن.بي.سي قوله “بصراحة، لا يهمني إن انتهت… لا أبالي على الإطلاق”.

وبعد وقت قصير من بث المقابلتين، أكد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي استمرار المحادثات مع إيران.

(إعداد أيمن سعد مسلم ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )