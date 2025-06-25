ترامب يقول ما حدث بإيران “انتصار للجميع” رغم الشكوك حول حجم الأضرار

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من جيف ماسون ألكسندر كورنويل وباريسا حافظي

لاهاي/تل أبيب/إسطنبول (رويترز) – أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته بالنهاية السريعة للحرب بين إيران وإسرائيل وقال إنه يتوقع علاقة مع طهران من شأنها أن تحول بينها وبين إعادة بناء برنامجها النووي رغم عدم اليقين بشأن الأضرار التي ألحقتها الهجمات الأمريكية بالمنشآت النووية الإيرانية.

وبينما يسعى الإيرانيون والإسرائيليون المنهكون والقلقون إلى استئناف حياتهم الطبيعية بعد أشد المواجهات على الإطلاق بين العدوين، ألمح الرئيس الإيراني إلى أن الحرب قد تؤدي إلى إصلاحات في الداخل.

وقال ترامب، متحدثا في لاهاي حيث يحضر قمة حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء، إن قراره الانضمام إلى هجمات إسرائيل باستهداف مواقع نووية إيرانية بقنابل ضخمة خارقة للتحصينات أنهى الحرب واصفا الأمر بأنه “انتصار للجميع”.

وتجاهل تقييما مبدئيا لوكالة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية يفيد بأن مسار إيران نحو صنع سلاح نووي ربما يكون قد تأخر لأشهر فحسب وقال إن النتائج “غير قاطعة” وإنه يعتقد أن المواقع النووية دُمرت.

وأشار “كانت (الأضرار) جسيمة جدا. كان تدميرا تاما”.

أما في إسرائيل، فقد أصدر مكتب رئيس الوزراء تقييما صادرا عن الوكالة النووية الإسرائيلية يفيد بأن الضربات “أعاقت قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية لسنوات عديدة”. ونشر البيت الأبيض التقييم الإسرائيلي.

وعبر ترامب عن ثقته في أن طهران لن تحاول إعادة بناء مواقعها النووية وستنتهج بدلا من ذلك مسارا دبلوماسيا نحو تسوية الأمر.

وقال “سأقول لكم، آخر ما يريدون فعله هو تخصيب أي شيء في الوقت الحالي. إنهم يريدون التعافي”.

وأضاف أنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي “فلن نسمح بحدوث ذلك. أولا، لن نفعل ذلك عسكريا”، مضيفا “أعتقد أن الأمر سينتهي بإقامة علاقة ما مع إيران لضمان ذلك”.

في غضون ذلك، رفض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ما أسماه “نهج الساعة الرملية” لتقييم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني بالتركيز فقط على الشهور اللازمة لإعادة بنائه وليس على حل طويل الأمد للمشكلة.

وقال جروسي “على أية حال، المعرفة التكنولوجية والقدرة الصناعية موجودة. وهذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره. لذا، علينا أن نعمل معهم”.

وقال إن أولويته القصوى هي ضمان عودة المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وتنفي إيران دائما محاولتها الحصول على سلاح نووي، وهو ما تتهمها الدول الغربية بالسعي إليه منذ عقود.