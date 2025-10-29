ترامب يقول وقف إطلاق النار صامد، ولإسرائيل الحق في الرد على أي هجوم

على متن الطائرة الرئاسية/القدس (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة ليس في خطر وذلك بعدما ذكرت السلطات الصحية في القطاع أن 26 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية، في الوقت الذي تبادلت فيه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بالمسؤولية عن العنف.

وشنت طائرات إسرائيلية غارات على غزة يوم الثلاثاء بعد اتهام إسرائيل لحماس بانتهاك وقف إطلاق النار، في أحدث أعمال عنف بعد الاتفاق الذي توسط فيه ترامب منذ ثلاثة أسابيع.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الغارات أسفرت عن مقتل 26 شخصا على الأقل، من بينهم خمسة أشخاص في منزل بمخيم البريج للاجئين في وسط غزة، وأربعة في مبنى في حي الصبرة بمدينة غزة، وخمسة في سيارة في خان يونس.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “حسب ما علمت، لقد قتلوا جنديا إسرائيليا…لذلك رد الإسرائيليون على الضربة ويجب أن يردوا الضربة. وعندما يحدث ذلك، ينبغي عليهم الرد بالمثل”.

وقال ترامب “لن يعرض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر… عليكم أن تفهموا أن حماس جزء صغير جدا من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا”.

ووفقا لشهود، استمرت هجمات الطائرات الإسرائيلية حتى وقت مبكر من صباح الأربعاء في جميع أنحاء القطاع.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الغارات التي جاءت بعد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذكر أن نتنياهو أمر بشن “هجمات قوية” فورية.

ولم يذكر البيان سببا محددا للهجمات، لكن مسؤولا عسكريا إسرائيليا قال إن حماس انتهكت وقف إطلاق النار بشن هجوم على قوات إسرائيلية في منطقة تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع.

وقال المسؤول “هذا انتهاك صارخ آخر لوقف إطلاق النار”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول، ليوقف عامين من الحرب التي اندلعت بسبب الهجمات الدامية التي قادتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وهدد الرئيس الأمريكي بالقضاء على حماس في حال عدم التزامها.

وقال ترامب “لا أحد يعرف ما حدث للجندي الإسرائيلي، لكنهم يقولون إنه تعرض لإطلاق نار من قناص. وكان ذلك بمثابة الرد، وأعتقد أن لهم الحق في فعل ذلك”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق يوم الثلاثاء بنشوب تبادل لإطلاق النار بين قوات إسرائيلية ومقاتلين من حماس في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق على هذه التقارير.

ونفت حماس مسؤوليتها عن الهجوم على القوات الإسرائيلية في رفح. كما قالت الحركة في بيان لها إنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

وجاءت غارات يوم الثلاثاء على مدينة غزة في أعقاب ما وصفته إسرائيل “بضربة مستهدفة” يوم السبت على شخص في وسط غزة قالت إنه كان يخطط لمهاجمة القوات الإسرائيلية.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)