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ترامب يكرر الحديث عن تصوره الإيجابي للمحادثات مع إيران

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من بو إريكسون وكانيشكا سينغ

لاس فيجاس/واشنطن 6 أغسطس آب (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران يبدو أنها “تسير على ما يرام”، مكررا الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات.

التفاصيل:

• قال ترامب في مقابلة نشرت مساء أمس الأربعاء مع الصحفي توم دوريان من قناة فوكس 5 لاس فيجاس “سمعت أن الأمور تسير على ما يرام”.

• يحاول ترامب دائما إعطاء تصور إيجابي عن المحادثات رغم دخول الحرب مع إيران شهرها السادس وفشل الطرفين حتى الآن في التوصل إلى نهاية دائمة للصراع.

• صرح ترامب بأن التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أصبح وشيكا.

• قال ترامب في المقابلة “أنا لا أسعى إلى قتل الناس ومحو كل شيء، وهذا ما كنا نتجه إليه. وأرادوا التفاوض ونحن نقوم بذلك، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام”.

• ندد خبراء حقوق الإنسان بتهديدات ترامب باستهداف البنية التحتية المدنية.

• توعدت إيران باستهداف البنية التحتية الحيوية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة هذه التهديدات.

• تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن السلوك الإنساني في الحرب شن هجمات على المواقع التي تعد أساسية للمدنيين.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

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