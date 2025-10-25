ترامب يلتقي أمير قطر في طريقه إلى آسيا

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية السبت، أمير قطر ورئيس حكومتها لمناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال توقّف في قطر في طريقه الى آسيا.

ولعبت قطر دورا رئيسيا في جهود الوساطة التي أدت إلى وقف لإطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، استنادا إلى خطة طرحها ترامب لوضع حد للحرب التي استمرّت عامين في القطاع الفلسطيني.

وصعد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على متن طائرة الرئيس الأميركي لإجراء هذه المحادثات خلال توقف فنّي في قطر أثناء توجه ترامب إلى ماليزيا، المحطّة الأولى في جولته الآسيوية.

وقال ترامب إن الزعيمين اضطلعا بدور حاسم في عملية السلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان “صديقه للعالم”.

وانضم إلى هذه المحادثات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو العائد للتو من زيارة إلى إسرائيل أتت في إطار الجهود الدبلوماسية الشاملة التي تبذلها واشنطن في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.

ويسافر ترامب إلى آسيا لأول مرة منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير، ومن المقرر أن يعقد قمتين إقليميتين واجتماعات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ وقادة آخرين.

واستضاف أمير قطر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هذا الأسبوع لمناقشة الخطوات التالية الشديدة الحساسية في الاتفاق، وبينها إنشاء قوة أمنية في غزة ومصير حركة حماس.

وأدى رئيس وزراء قطر دور مفاوض رئيسي منذ اندلاع الحرب عقب هجوم لحركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل.

