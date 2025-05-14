ترامب يلتقي الشرع ويحثه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

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من جرام سلاتري وبيشا ماجد وآندرو ميلز

الرياض (رويترز) – التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره السوري أحمد الشرع في السعودية يوم الأربعاء وحثه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك عقب إعلانه المفاجئ عن رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا التي تديرها حكومة يقودها إسلاميون.

وقبيل قمة بين الولايات المتحدة ودول خليجية، التقى ترامب مع الشرع، الذي بايع ذات يوم تنظيم القاعدة وكان يتزعم جماعة تصفها واشنطن منظمة إرهابية لدى وصوله إلى السلطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عبر منصة إكس إن ترامب حث الشرع على الانضمام إلى الإمارات والبحرين والمغرب في تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار ما يعرف باسم (اتفاقيات إبراهيم) التي أبرمت بوساطة الولايات المتحدة عام 2020.

ونقل تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست عن ترامب قوله إنه يعتقد أن سوريا ستنضم في مرحلة ما إلى هذه الاتفاقيات.

وقال ترامب “أعتقد أن عليهم أن ينضموا. قلت له: ‭‭‭’‬‬‬آمل أن تنضموا عندما تستقيم الأمور” فرد بالقول: ‘نعم’ ولكن لديهم الكثير من العمل الذي يتعين عليهم القيام به”.

وأظهرت صور عرضها التلفزيون السعودي الرئيسين وهما يتصافحان بحضور ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

وعلى الرغم من المخاوف التي تسود قطاعات من إدارته بشأن العلاقات التي كانت تربط في السابق قادة سوريا الحاليين بتنظيم القاعدة، قال ترامب يوم الثلاثاء في الرياض إنه سيرفع العقوبات عن سوريا، في تحول كبير للسياسة الأمريكية في هذا الملف.

والجولة أحدث تطور يثير الشكوك في إسرائيل تجاه مكانتها ضمن أولويات واشنطن.

وأدى استكشاف الولايات المتحدة إمكانية تطبيع العلاقات مع سوريا، أحد أكبر خصوم إسرائيل، وإجراؤها محادثات نووية مع عدوها الآخر إيران، إلى تهميش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة.

وتعد إسرائيل البرنامج النووي الإيراني “تهديدا لوجودها” ولا تثق بالشرع، الذي يواصل المسؤولون الإسرائيليون وصفه بالجهادي، رغم قطعه علاقته بتنظيم القاعدة في 2016. ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للتعليق.

وقال ترامب إن جولته الخليجية لا تعني تهميش إسرائيل. وأضاف للصحفيين “هذا مفيد لإسرائيل. أن يكون لدي علاقة كهذه مع تلك الدول، دول الشرق الأوسط، جميعها تقريبا. أعتقد أنه مفيد جدا لإسرائيل”.

قال الرئيس الأمريكي عن الشرع “لديه الإمكانات – إنه قائد حقيقي”.

وأضاف ترامب أن اللقاء مع الشرع، الذي وصفه بأنه شاب يتمتع بشخصية جذابة وله ماض حافل، كان “رائعا”.

وأضاف ترامب “لديه فرصة حقيقية للسيطرة على الأمور”.

وظل الشرع لسنوات زعيما لجبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، خلال سنوات من الصراع في بلاده. وانضم أولا إلى التنظيم في العراق، حيث أمضى خمس سنوات في سجن أمريكي. وألغت الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على الشرع.

وتأمل الولايات المتحدة أيضا أن تنضم السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، لكن المحادثات في هذا الشأن توقفت بعد اندلاع حرب غزة، وتصر المملكة على استحالة التطبيع دون قيام دولة فلسطينية.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إن السعودية ستنضم إلى (اتفاقيات إبراهيم) في الوقت الذي تراه مناسبا.