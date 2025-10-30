ترامب يلتقي شي في كوريا الجنوبية سعيا للتوصل إلى هدنة في الحرب التجارية

يتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اجتماعه المقرر مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية الخميس بتفاؤل كبير للسعي إلى التوصل لهدنة في الحرب التجارية بين القوتين العالميتين.

وأدى النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم والذي يشمل كل شيء من المعادن النادرة إلى فول الصويا ورسوم الموانئ، إلى زعزعة الأسواق وشلل سلاسل التوريد لأشهر.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع بين الرئيسين، وهو أول لقاء مباشر بينهما منذ العام 2019، عند الساعة 11,00 صباحا (02,00 بتوقيت غرينتش) في بوسان في كوريا الجنوبية، وفقا للبيت الأبيض.

وعقب محادثات تحضيرية مثمرة أجراها مفاوضون من الطرفين، قال ترامب الأربعاء وهو في طريقه إلى كوريا الجنوبية، إن “الكثير من المشكلات ستحل”.

وأضاف “كنا نتحدث معهم… أعتقد أننا سنحصل على نتيجة جيدة جدا لبلدنا وللعالم”.

لكن وزارة الخارجية الصينية كانت أكثر حذرا وقالت إن شي وترامب سيجريان محادثات “معمقة” حول “القضايا الرئيسية”.

وقال الناطق باسم الوزارة غوه جياكون “نحن على استعداد للعمل مع الجانب الأميركي لضمان أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية ويقدم توجيهات جديدة ويضخ زخما جديدا في التنمية المستقرة للعلاقات الصينية الأميركية”.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق سيتضمن خفض الرسوم الجمركية بنسبة 20% على السلع الصينية المتعلقة بالفنتانيل الذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف من الأميركيين.

ومن القضايا المهمة أيضا بالنسبة إلى ترامب هو ما إذا كانت الصين ستستأنف شراء فول الصويا الأميركي.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بعد المحادثات التمهيدية في ماليزيا إن بكين وافقت على عمليات شراء “كبيرة”.

كذلك، تتمثل إحدى القضايا الكبرى الأخرى بالضوابط التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة هذا الشهر.

وتتمتع بكين باحتكار على هذه المواد التي تعد أساسية للمكونات الإلكترونية المتطورة.

وقال يوي سو من “ذي إيكونومست إنتليجنس يونيت”، “ما زالت هناك العديد من القضايا التي لم تحل بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار مدى تعقيد العلاقات التجارية بينهما وحجمها”.

وأضاف لوكالة فرانس برس إن الاتفاق قد يسفر عن “إلغاء رسوم الموانئ على السفن أو رفع بعض الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل” من الجانب الأميركي “وفي المقابل، قد توافق الصين على شراء المزيد من السلع الأميركية لإظهار حسن نية”.

– إنجاز –

من المقرر أن يعقد الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي تضم 21 دولة في غيونغجو.

وكانت هذه المحطة الأخيرة في جولة ترامب الآسيوية التي تلقى فيها الرئيس الأميركي الكثير من الثناء والهدايا، بما في ذلك نسخة من التاج الذهبي الكوري القديم.

وفي اليابان، أهدت رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي ترامب عصا غولف وكرة غولف مطلية بالذهب.

من جهة أخرى، يبدو أن آمال ترامب في عقد اجتماع جديد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تبددت، بعد لقاء أول عقداه في المنطقة المنزوعة السلاح في العام 2019.

وقال ترامب إنهما سيلتقيان في “مستقبل غير بعيد” وإنه يرغب في “تهدئة” التوترات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وأشاد ترامب الخميس بالتحالف العسكري مع كوريا الجنوبية ووصفه بأنه “أقوى من أي وقت مضى” وقال إنه أعطى موافقته لسيول لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

– تايوان –

حتى لو توصل شي وترامب إلى اتفاق، فلن يؤدي ذلك إلى وقف التنافس الاقتصادي والتكنولوجي والاستراتيجي الحاد بين بلديهما.

لكن الرئيس الجمهوري سيكون قادرا على التباهي بمهاراته التفاوضية في وقت بدأ صبر الأسر الأميركية ينفد بسبب التضخم المستمر.

ومن الممكن أيضا أن يوفر توافق بين الزعيمين في كوريا الجنوبية فرصة لترامب للقيام بزيارة للصين، على غرار تلك التي قام بها خلال ولايته الأولى عام 2017.

وقد تكون إحدى المفاجآت هي طرح شي قضية تايوان، مع تكهنات بأن بكين قد تضغط على ترامب لتخفيف الدعم الأميركي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

ومنذ العام 1979، اعترفت واشنطن ببكين بدلا من تايبيه باعتبارها القوة الصينية الشرعية الوحيدة، رغم أن الولايات المتحدة هي الحليف الأقوى لتايوان وموردها الرئيسي للأسلحة.

وقال ترامب لصحافيين في الطائرة الرئاسية “لا أعلم ما إذا كنا سنتحدث عن تايوان. لست أكيدا. قد يرغب في التحدث عنها. ليس هناك الكثير للتحدث عنه بشأنها. تايوان هي تايوان”.

