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ترامب يلغي ضربات مزمعة على إيران مساء اليوم

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واشنطن 11 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه ألغى ضربات مزمعة إيران، وذلك بعد ساعات من تهديده بشن المزيد من الهجمات وتعبيره عن رغبته في “السيطرة” على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط بالجمهورية الإسلامية.

وكتب ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) “بناء على أن المناقشات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أُحيلت إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وجرى الموافقة عليها، فقد ألغيت، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الضربات وعمليات القصف المقررة ضد إيران هذا المساء”.

وأضاف “المناقشات والنقاط النهائية” وافقت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر ودول أخرى.

وتابع “سيظل الحصار البحري ساريا وبكامل القوة والأثر حتى الانتهاء من هذا الاتفاق، وسيُعلن عن موعد التوقيع ومكانه قريبا”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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