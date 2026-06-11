ترامب يلغي هجمات على إيران ويقول إن اتفاقا ربما يوقع مطلع الأسبوع

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دبي/واشنطن 11 يونيو حزيران (رويترز) – ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس خططا لشن هجمات أمريكية جديدة على إيران، قائلا إن “النقاط النهائية” بشأن اتفاق سلام مبدئي تم الموافقة عليها.

وبعدها بقليل، قال ترامب إن نائبه جيه.دي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وإن من المتوقع أن تُعقد هذه المراسم في أوروبا مطلع الأسبوع المقبل.

وأوردت وكالة أنباء فارس للأنباء الإيرانية شبه الرسمية أن طهران من المرجح أن توافق على الاتفاق، لكنها لم تقدم ردا رسميا بعد.

ويأتي إعلان ترامب بعد ساعات من قول الرئيس إن الجيش الأمريكي سيهاجم إيران للليلة الثالثة على التوالي.

ودأب ترامب منذ منتصف مارس آذار على قول إن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب بات وشيكا.

لكن مصادر إيرانية ومسؤولين غربيين ذكروا أن المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن اتفاق سلام مبدئي تكتسب قوة دافعة. ويسري وقف إطلاق نار هش منذ أوائل أبريل نيسان.

قالت ثلاثة مصادر إيرانية ومسؤولون أوروبيون إن محادثات واشنطن وطهران مستمرة، لكن بعض القضايا لا تزال تحتاج إلى نقاش مفصل مثل آلية الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بعشرات المليارات من الدولارات.

وذكرت المصادر أن الاتفاق سيخفف مؤقتا من قبضة إيران على مضيق هرمز وينهي الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وسترجئ القضايا التي لم تحل بشأن برنامج طهران النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب لمحادثات مستقبلية.

ولم يتضح ما إذا كانت مثل هذه الاتفاقية سترضي المنتقدين داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، ويقول المنتقدون إن أي اتفاق يجب أن يمنع طهران من تصنيع سلاح نووي.

وذكر محللون أن ترامب قلق من أن أي اتفاق سيقارن بالاتفاق المبرم عام 2015 الذي انتقده باعتباره متساهلا للغاية. وانسحب ترامب من ذلك الاتفاق عام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وأضاف “المناقشات والنقاط النهائية، مبدئيا وتفصيليا، وافقت عليها جميع الأطراف المنخرطة”.

وأضاف “سيظل الحصار البحري ساريا وبكامل القوة والأثر حتى الانتهاء من هذا الاتفاق، وسيُعلن عن موعد التوقيع ومكانه قريبا”.

وتعترض الولايات المتحدة منذ منتصف أبريل نيسان السفن القادمة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وكتب ترامب أن الاتفاق وافق عليه “أعلى مستوى” في القيادة الإيرانية، بالإضافة إلى دول في الشرق الأوسط منها إسرائيل والسعودية وقطر والإمارات..

وهبطت أسعار النفط بقدر كبير بعد هذه التقارير، في حين ارتفعت أسواق الأسهم.

وأودت الحرب بحياة الآلاف، أغلبهم في إيران ولبنان، ورفعت أسعار النفط العالمية منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية مكثفة على إيران في 28 فبراير شباط.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)