ترامب يلمح إلى “شيء لافت” في محادثات الشرق الأوسط

لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إلى احتمال حصول اختراق في أزمة الشرق الأوسط، مؤكدا أن “الجميع مستعد لشيء لافت”، وذلك عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للبيت الأبيض.

وكتب ترامب في منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال “لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط”، مضيفا “الجميع مستعد لشيء لافت، سابقة. وسنحقق ذلك”.

وكان ترامب صرح الجمعة أمام صحافيين في واشنطن “أظن أن لدينا اتفاقh” بشأن غزة، وأضاف “أعتقد أنه اتفاق سيعيد الرهائن، أعتقد أنه اتفاق سينهي الحرب”.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة على كشف الرئيس الأميركي خطة مؤلفة من 21 بندا ترمي إلى وضع حد للحرب في القطاع الفلسطيني، عرضها خلال محادثات أجراها مع قادة دول عربية ومسلمة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد مصدر دبلوماسي مطلع على الاجتماع بأن الخطة تنص خصوصا على وقف دائم لإطلاق النار في غزة والافراج عن الرهائن والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، فضلا عن إدارة غزة من دون حماس.

في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز، قال نتانياهو الأحد “آمل أن نتمكن من ذلك، لأننا نريد تحرير رهائننا”.

وأضاف “نريد التخلص من حكم حماس ونزع سلاحها، وجعل غزة منزوعة السلاح، وتهيئة مستقبل جديد لسكان غزة والإسرائيليين على حد سواء، وللمنطقة بأكملها”.

والأحد، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وجود “توافق كبير” بين قادة الدول الذين شاركوا في الاجتماع مع ترامب.

ونقل الديوان الملكي عن الملك قوله خلال لقائه رؤساء وزراء أردنيين سابقين في عمان إن “الأردن يعمل بالتنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القادة العرب والمسلمين”.

من بين أبرز النقاط الشائكة في الخطة، مشاركة السلطة الفلسطينية ومقرها في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في حكم قطاع غزة مستقبلا.

وشكّك نتانياهو في “مصداقية أو احتمال … أن تتغيّر السلطة الفلسطينية بالكامل وتتحوّل إلى هيئة تقبل بدولة يهودية وتعلم أطفالها التعايش والصداقة مع الدولة اليهودية بدلا من قضاء حياتهم في محاولة تدميرها”، وأضاف “لا أعتقد أن ذلك سيحدث”.

وكان نتانياهو جدّد الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضه قيام دولة فلسطينية متعهدا في الوقت نفسه “انجاز المهمة” ضد حركة حماس بعد أيام على اعتراف المملكة المتحدة وفرنسا وبلدان غربية أخرى بدولة فلسطين.

ويلتقي نتانياهو ترامب في البيت الأبيض الاثنين.

وشنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أشعل شرارة الحرب في قطاع غزة.

وأدى هجوم حماس إلى مقتل 1219 شخصا غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون أيضا 251 رهينة واقتادوهم إلى قطاع غزة حيث لا يزال 47 منهم، من بينهم 25 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وقتل في الحملة العسكرية الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على قطاع غزة ردا على الهجوم، 66005 أشخاص غالبيتهم من المدنيين، بحسب أرقام وزارة الصحة في حكومة حماس التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

