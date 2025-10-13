The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يلمح لإعطاء ضوء أخضر لحماس لتنفيذ عمليات أمنية في غزة لفترة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رويترز – أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حصلت على ضوء أخضر للقيام بالعمليات الأمنية الداخلية التي تقوم بها في قطاع غزة، قائلا إن الحركة تريد “وقف المشاكل” و”أعطيناهم الموافقة لفترة من الوقت”.

ونشرت حماس، التي يتعين نزع سلاحها وإنهاء حكمها لغزة بموجب اقتراح ترامب لإنهاء الحرب، قوات أمن داخلية في أجزاء من قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة، قائلة إنها تهدف إلى وقف الفوضى والنهب ومنع حدوث فراغ أمني.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية حول التقارير التي تفيد بأن حماس تقوم بتأسيس قوات شرطة وتطلق النار على خصومها، قال ترامب “إنهم يريدون بالفعل وقف المشاكل، وقد كانوا منفتحين بشأن ذلك، ومنحناهم موافقة لفترة من الوقت”.

وأضاف “لديك ما يقرب من مليوني شخص يعودون إلى المباني التي تم هدمها، ويمكن أن تحدث الكثير من الأشياء السيئة. لذلك نريدها أن تكون، نريدها أن تكون آمنة. أعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام. من يدري على وجه اليقين”.

وتحولت مساحات شاسعة من قطاع غزة إلى أرض قاحلة خلال الحرب التي أشعلتها هجمات قادتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

واشتبكت قوات الأمن التابعة لحماس مع أفراد إحدى العشائر في مدينة غزة خلال اليومين الماضيين.

وأصدرت وزارة الداخلية التابعة لحماس بيانا يوم الأحد عرضت فيه العفو عن أشخاص قالت إنهم انضموا إلى عصابات خارجة عن القانون مسؤولة عن سرقة المساعدات الإنسانية والنهب بشرط عدم التورط في إراقة الدماء.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية – تحرير)

