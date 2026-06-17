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ترامب يلمح لإمكانية رفع عقوبات إيران بمجرد أن “يتصرفوا بشكل لائق”

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تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

إيفيان-ليه-بان (فرنسا) 17 يونيو حزيران (رويترز) – ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إلى أن العقوبات المفروضة على إيران سترفع بمجرد أن “يتصرفوا بشكل لائق”.

وقال لصحفيين “كما تعلمون لدينا عقوبات لن تسمح لهم أبدا بإعادة البناء. لن يكون لديهم أموال وسيعيشون في فقر وسيعاني 91 مليون شخص من الجوع، لذا سيحدث شيء ما بمجرد أن يتصرفوا بشكل لائق. وعندما يتصرفوا بشكل لائق، سنرفع تلك العقوبات. سيكون علينا ذلك. فرضت عقوبات على الكثير من الناس، ثم رفعتها عنهم”.

كما أشار إلى إمكانية إعادة الأموال المجمدة.

وأضاف “أخذنا أموالهم، وهي ليست أموالنا، بل أموالهم وقمنا بتجميدها. وأعتقد أنه في مرحلة معينة سيتعين علينا إعادتها… إذا لم نعدها، فلن يستثمر أحد في الدولار أبدا مرة أخرى”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )

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