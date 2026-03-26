ترامب يمدد مهلة استهداف محطات الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل

واشنطن 26 مارس آذَار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه سيمدد مهلة شن هجمات على محطات الطاقة الإيرانية عشرة أيام حتى السادس من أبريل نيسان بناء على طلب الحكومة الإيرانية، وأضاف أن المحادثات مع طهران تسير “على نحو جيد للغاية”.

وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال “بناء على طلب الحكومة الإيرانية، أمدد مهلة تدمير محطة الطاقة عشرة أيام، حتى يوم الاثنين السادس من أبريل نيسان 2026، الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة”.

وأضاف “المحادثات جارية، وعلى الرغم من التصريحات المغلوطة التي تنشرها وسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحو جيد للغاية”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)