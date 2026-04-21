ترامب يمدد وقف إطلاق النار إلى أن تقدم إيران مقترحا جديدا

واشنطن/دبي/إسلام اباد 21 أبريل نيسان (رويترز) – مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من انتهاء سريانه وذلك لتمكين البلدين من مواصلة محادثات السلام.

وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إنه وافق على طلب من باكستان التي تتوسط في محادثات السلام “لإيقاف هجومنا على إيران إلى أن يتسنى لقادتها وممثليها التوصل إلى اقتراح موحد”.

وهذه المرة هي الأحدث التي يتراجع فيها ترامب عن تهديداته المتكررة بقصف محطات الطاقة والبنية التحتية المدنية الأخرى في إيران، ويحذر الخبراء من أن هذه الهجمات قد تشكل جرائم حرب.

وقال ترامب، الذي شن مع إسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير شباط، إنه قرر تمديد وقف إطلاق النار لأن “الحكومة الإيرانية منقسمة بشدة، وهو أمر غير مفاجئ”، في إشارة إلى اغتيال الولايات المتحدة وإسرائيل بعض قادة البلاد، بما في ذلك الزعيم الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي الذي خلفه ابنه مجتبى.

وقتل الآلاف منذ اندلاع الحرب في بلدان مختلفة في الشرق الأوسط، وتأثر الاقتصاد العالمي بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره شحنات النفط والغاز.

وذكر ترامب أن حصار البحرية الأمريكية موانئ إيران وسواحلها سيستمر، وهو أمر وصفه قادة إيران بأنه عمل حربي، وأصبح نقطة خلاف مع تردد البلدين هذا الأسبوع بشأن إرسال مفاوضين إلى جولة ثانية من محادثات السلام في العاصمة الباكستانية إسلام اباد.

ولم تصدر إسرائيل أو باكستان أي تعليق بعد على إعلان ترامب، الذي جاء بعد ظهر اليوم بتوقيت واشنطن.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)