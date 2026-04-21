ترامب يمدد وقف إطلاق النار لحين تقديم مقترح إيراني

واشنطن 21 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه سيُمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المباحثات.

وذكر ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) أن قراره جاء بناء على طلب باكستان تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل إلى ما أسماه اقتراحا موحدا.

وأضاف ترامب “لذلك، أصدرت تعليماتي إلى جيشنا بمواصلة الحصار والبقاء… على أهبة الاستعداد والقدرة على التحرك، وبالتالي سأمدد وقف إطلاق النار لحين تقديم اقتراحهم، وانتهاء المباحثات، بطريقة أو بأخرى”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

