ترامب ينتقد رئيس الاحتياطي الفدرالي ويعتبر أنه “يتأخر جدا” في خفض الفائدة

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انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الخميس لعدم خفضه أسعار الفائدة، معتبرا أنه “دائما ما يكون متأخرا جدا ومخطئا”.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي “لا يمكن إقالة باول بالسرعة الكافية”. مضيفا “تأخر كثيرا، كان عليه أن يخفض أسعار الفائدة على غرار البنك المركزي الأوروبي منذ زمن، لكن عليه بالتأكيد أن يخفضها الآن”.

وحذّر رئيس البنك المركزي الأربعاء من أن الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترامب على جميع الشركاء التجاريين تقريبا قد تضع الاحتياطي الفدرالي في موقف صعب، إذ سيضطر للاختيار بين معالجة التضخم والبطالة.

وأثارت قرارات ترامب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية قلق المستثمرين والشركاء التجاريين في ظل الضبابية المحيطة بالاستراتيجية الطويلة الأمد، وتبعاتها على التجارة الدولية.

وحض ترامب مرارا باول على خفض أسعار الفائدة، لكن البنك المركزي الأميركي تمسك بموقف الانتظار والترقب، مُبقيا أسعار الفائدة ثابتة عند 4,25 إلى 4,5% منذ مطلع العام.

تشت/غد/دص