ترامب ينسب إلى سياساته “النواحي الجيدة” في الاقتصاد الأميركي

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اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد في مقابلة مع قناة “إن بي سي” أن “النواحي الجيدة” في الاقتصاد الأميركي هي نتيجة لسياساته في حين أن “النواحي السيئة” نتيجة قرارات سلفه جو بايدن الذي “قام بعمل سيء”.

وقال “في النهاية أتحمل مسؤولية كل شيء. لكنني هنا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر”.

وذكر أن الاقتصاد الأميركي يعكس “في جوانب معينة” سياساته. وأوضح ترامب دفاعا عن الحرب التجارية التي شنها منذ عودته إلى البيت الأبيض أنها “ساهمت في خفض الأسعار”.

رغم أن مقاييس الاقتصاد المنتظمة تكشف توترا متزايدا، فان المؤشرات الرسمية تظل مستقرة، فقد بلغ معدل البطالة 4,2% في نيسان/أبريل و2,3% في آذار/مارس وهو أعلى بقليل من هدف البنك المركزي الأميركي.

لكن المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي خفضوا توقعاتهم لأول اقتصاد في العالم مع نمو أقل ونسبة تضخم وبطالة أكبر.

وعندما سُئل عن خطر الركود في الولايات المتحدة، أجاب الرئيس الأميركي “كل شيء ممكن”.

وأضاف “انها فترة انتقالية، وأعتقد أن الامور ستسير على أحسن ما يرام” متوقعا “أكبر طفرة اقتصادية في تاريخ” البلاد بفضل خياراته السياسية.

وبشأن بكين التي يستهدفها ترامب بشكل خاص بفرض رسوم إضافية بنسبة 145% على المنتجات “المصنوعة في الصين”، قال “لقد قطعنا العلاقات التجارية بفرض هذه الرسوم الجمركية المرتفعة”.

وأضاف “هذا لا يطرح مشكلة” مؤكدا أنه سيعود ويخفضها “في مرحلة ما”.

وأكد ترامب أحد منتقدي رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الأحد أن “عليه خفض أسعار الفائدة” والآن “الوقت المثالي”.

لكن نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء، محسومة في نظر غالبية المسؤولين في القطاع المالي.

ويتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستواها منذ كانون الأول/ديسمبر بنسبة تراوح بين 4,25% و4,50%.

وأكد الرئيس الأميركي أنه لن يسعى لإقالة باول قبل انتهاء ولايته الثانية في أيار/مايو 2026.

تمس/ليل/ب ق