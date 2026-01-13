ترامب يهاجم باول مجددا واقتصاديو العالم يدافعون عن استقلالية الاحتياطي الفدرالي

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجماته على رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الثلاثاء مطالبا بخفض أسعار الفائدة، ومتجاهلا الدعوات لحماية استقلالية المؤسسة.

يواجه المجلس الاحتياطي الفدرالي ضغوطا مستمرة منذ أشهر من إدارة ترامب لخفض تكاليف الاقتراض ودعم الاقتصاد الأميركي.

وشهد الوضع تطورا حادا عندما أعلن باول مساء الأحد، في خطاب رسمي، أن وزارة العدل بدأت تحقيقا قد يفضي إلى توجيه تهم جنائية ضده.

ودعا باول العالم الاقتصادي ليشهد على هجوم “غير مسبوق” على استقلالية البنك المركزي الأكثر تأثيرا في العالم.

وأعلن باول أن الإجراءات ضده تستند إلى “ذريعة” التكلفة الباهظة لتجديد مقر مجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، معتبرا أنها تخفي السبب الحقيقي وهو فشل المؤسسة في تلبية مطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة.

ويؤكد ترامب أنه غير مطلع على التطورات القانونية، ويشكو باستمرار من باول الذي عينه رئيسا للمؤسسة خلال ولايته الأولى.

وقال ترامب للصحافيين الثلاثاء إن مشروع ترميم مقر الاحتياطي الفدرالي تجاوز “الميزانية بمليارات الدولارات. إما أنه غير كفؤ أو غير نزيه”، في إشارة إلى باول.

وفي رسالة على منصته “تروث سوشال”، دعا ترامب باول إلى خفض أسعار الفائدة “بشكل كبير”، مؤكدا أن التضخم “منخفض” بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر كانون الأول/ديسمبر.

– “ليست فكرة جيدة” –

وأعرب رؤساء البنوك المركزية الكبرى في العالم الثلاثاء، من الاتحاد الأوروبي إلى كوريا الجنوبية والبرازيل، عن تضامنهم مع نظيرهم الأميركي.

وجاء في بيان مشترك وقّعه رئيس البنك المركزي الأوروبي وحكام بنوك مركزية في نحو 12 بلدا “نتضامن تضامنا تاما مع نظام الاحتياطي الفدرالي ورئيسه جيروم إتش. باول”.

وأشار البيان إلى أن “استقلالية المصارف المركزية حجر الزاوية في استقرار الأسعار والوضع المالي والاقتصادي، بما يأتي بالمنفعة على مصالح المواطنين الذين نخدمهم”.

وأضاف “خدم الحاكم باول بنزاهة، مركزا على مهامه وملتزما التزاما راسخا بالمصلحة العامة”.

وحظي باول بدعم من مشرعين جمهوريين في معسكر ترامب السياسي، ومن رئيس بنك جاي بي مورغان تشيس الأميركي، جيمي دايمون، الذي أعلن الثلاثاء أنه يكن “احتراما كبيرا لجاي باول”.

وقال “يؤمن الجميع من حولنا باستقلالية الاحتياطي الفدرالي، وكل ما قد يعرضها للخطر ليس فكرة جيدة على الأرجح”، مؤكدا أن المستثمرين يعتمدون على البنك المركزي للسيطرة على التضخم.

وخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة 3 مرات متتالية في نهاية العام الماضي.

