ترامب يهاجم رئيس بلدية مينيابوليس ما يضعف احتمال “تخفيف التصعيد”

بدا أن تحقق وعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ “تخفيف التصعيد قليلا” في مينيابوليس حيث قتل ممرض برصاص عناصر أمن فدراليين غير مؤكد الأربعاء بعدما أدلى بمواقف حادة ضد رئيس بلدية المدينة.

ولا تزال المدينة البالغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة تعاني من صدمة إثر مقتل الممرض الأميركي أليكس بريتي (37 عاما) برصاص شرطة الحدود الأميركية، بعد مقتل الأميركية رينيه غود البالغة 37 عاما أيضا، والأم لطفلين في 7 كانون الثاني/يناير، برصاص شرطة إدارة الهجرة والجمارك.

وبينما بدت الإدارة الجمهورية ساعية إلى تهدئة الوضع المتوتر، سواء في المدينة أو في أروقة السلطة السياسية في واشنطن، شن ترامب هجوما شرسا على رئيس بلدية مينيابوليس جايكوب فراي.

وكان فراي أعلن الثلاثاء على منصة “إكس” أنه “لا يطبق ولن يطبق قوانين الهجرة الفيدرالية”.

ورد ترامب مهددا الأربعاء عبر منصته “تروث سوشال”، “هل يُمكن لأحد المقربين منه أن يُوضّح له أن هذا التصريح يُعدّ انتهاكا خطيرا للقانون، وأنه يلعب بالنار!”.

وأكد جايكوب فراي موقفه لاحقا مشددا على منصة “اكس” أن “مهمة شرطتنا هي ضمان سلامة المواطنين، وليس إنفاذ قوانين الهجرة الفدرالية”.

ويتابع حلفاء واشنطن التقليديون مراقبة الوضع.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “ما رأيته مقلق جدا”، وذلك بعد يومين من وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس “مستوى العنف” في الولايات المتحدة بأنه “مقلق”.

– “قاتل” –

وأتت هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر في مينيابوليس حيث رشّ رجل الثلاثاء النائبة الديموقراطية عن مينيسوتا إلهان عمر بسائل عن طريق حقنة خلال تجمّع جماهيري في المدينة، حيث كانت تدعو إلى تقييد الإجراءات القاسية لإدارة ترامب ضد الهجرة.

وتابعت عمر حديثها مطالبة بحلّ شرطة الهجرة وبـ”استقالة” وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أو “إخضاعها لإجراءات عزل”.

ويعارض اليسار نشر عناصر أمن فدراليين مكلفين باعتقال المهاجرين غير النظاميين بحسب ما وعد ترامب، معتبرا أن هذه الأهداف منافية لمبادئ الديموقراطية الأميركية.

وتثير حرية عمل العناصر الفدراليين الذين غالبا ما يكونون ملثمين مخاوف. وطُرد أحدهم من قنصلية الإكوادور في مينيابوليس حين حاول دخولها بحسب وزارة خارجية الإكوادور، حليفة الولايات المتحدة.

كما أصيب رجل يبلغ 34 عاما بجروح إثر تبادل لإطلاق النار مع عناصر إدارة الهجرة والجمارك في أريزونا، على الحدود مع المكسيك، بحسب السلطات المحلية.

وتتناقض مواقف ترامب الانتقامية مع رغبته المعلنة في تهدئة الموقف.

فبعدما وصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر أليكس بريتي في نهاية الأسبوع الماضي بأنه “قاتل” أعلن ميلر أن السلطات تدرس “أسباب عدم التزام فريق الجمارك وحماية الحدود بالإجراءات المتبعة”.

وتراجع البيت الأبيض لاحقا عن هذا الموقف، مؤكدا أنه كان يشير إلى “المبادئ التوجيهية العامة” لمسؤولي الهجرة وليس إلى مقتل بريتي تحديدا.

– “متمردون مدفوعون” –

ودحضت مقاطع فيديو حللتها وكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى الرواية القائلة بأن الممرض كان يشهر سلاحا مرخصا مهدِّدا قوات إنفاذ القانون.

إلى ذلك، خلص تقرير أحالته وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى الكونغرس ونُشر الثلاثاء في وسائل إعلام أميركية إلى أن عنصرين فدراليين أطلقا النار خلال الحادثة التي أودت بالممرض أليكس بريتي.

وأفاد التقرير الأولي أن عنصرا من دورية الحدود الأميركية صرخ مرارا “إنه يحمل سلاحا!” بينما كان عناصر الأمن يتصارعون مع بريتي في أحد شوارع مينيابوليس وسط برد قارس، قبل لحظات من إطلاق عنصرين النار عليه.

ولم يذكر التقرير ما إذا كانت رصاصات كلا العنصرين قد أصابت بريتي، ولم يحدد عدد الطلقات التي أُطلقت. كما لم يتطرق التقرير إلى ما إذا كان بريتي قد لوّح بسلاحه بحسب تلميحات وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عقب الحادث.

ويتولى حاليا كبير مسؤولي أمن الحدود الأميركية توم هومان قيادة عملية مكافحة الهجرة مُرسَلا من ترامب، بعدما غادر المدينة رئيس دوريات الحدود غريغ بوفينو، المعروف بنزعته العسكرية.

وأقرّ ترامب بأن بوفينو كان “شخصا غريب الأطوار” وربما لم يكن وجوده مفيد للوضع، قبل أن يقول من تقديم دون دليل إن الاحتجاجات في مينيسوتا قد تسلل إليها “متمردون مدفوعون”.

وتواصل السلطات المحلية مكافحة سياسة ترامب بينما لا يبدو أنه ينوي تغييرها.

ومن المتوقع أن تُصدر قاضية في مينيسوتا حكما سريعا بشأن طلب المدعي العام للولاية تعليق عملية مكافحة الهجرة.

كما أوقف القضاء ترحيل الطفل ليام كونيخو راموس البالغ خمس سنوات، ووالده الإكوادوري، اللذين أُلقي القبض عليهما الأسبوع الماضي. وانتشرت صورة الطفل المذعور معتمرا قبعة زرقاء بأذني أرنب، على نطاق واسع.

