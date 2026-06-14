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ترامب يهدد باستئناف الهجمات على إيران إذا لم تتوصل لاتفاق نووي

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15 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد إنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، فإنه سيستأنف الهجمات العسكرية على طهران أو يجعل الولايات المتحدة “حارسة على الشرق الأوسط” مقابل 20 بالمئة من إيرادات المنطقة.

وذكر ترامب للصحيفة أن الاتفاق الذي توصل إليه مع إيران سيضمن في نهاية المطاف أن يبقى مضيق هرمز “مُعفى من الرسوم بشكل دائم”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

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