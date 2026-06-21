ترامب يهدد باستئناف الهجمات على إيران ما لم يتوقف حزب الله عن إثارة العنف

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21 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستستأنف هجماتها على إيران ما لم تتمكن من منع حلفائها في حزب الله بلبنان من إثارة العنف.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “يجب على إيران أن توقف فورا وكلاءها مدفوعي الأجر في لبنان عن إثارة المشكلات. وإذا لم يفعلوا ذلك، فسنهاجم إيران بقوة شديدة مرة أخرى، كما فعلنا الأسبوع الماضي، ولكن بقوة أكبر!!!”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)