ترامب يهدد بسجن من يلحق ضررا بمشروع تأهيل حوض مائي مثير للجدل

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هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بسجن أي شخص يلحق ضررا بمشروعه لإعادة تأهيل الحوض المائي الضخم المجاور لنصب لنكولن التذكاري في واشنطن، والذي تحوّلت عملية ترميمه الشاقة إلى قضية سياسية مثيرة للجدل.

وقال ترامب عبر شبكته الاجتماعية “تروث سوشيال” إنه “من بين مختلف التماثيل والنوافير الكثيرة التي أعدنا بناءها وترميمها وتنظيفها وإصلاحها، كانت البركة المجاورة لنصب لنكولن التذكاري الوحيدة التي تعرضت للتخريب”.

وأضاف “تذكروا أن تدمير هذه المعالم، أو حتى محاولة تدميرها، يُعاقب عليه بالسجن عشر سنوات، وسيتم تطبيق العقوبة بحزم!”.

وأوقف شخصان بالقرب من البركة الاثنين بحسب مصوّر وكالة فرانس برس.

وقال ترامب لاحقا أمام صحافيين في البيت الأبيض إنّ “الحوض المائي سيعود إلى وضعه الطبيعي قريبا. سنضطر إلى إفراغه من المياه لإصلاح موضعين محدودين من الأضرار”.

وهدد ترامب بمقاضاة قناة “ايه بي سي”، إحدى وسائل الإعلام التي يستهدفها باستمرار، متهما إياها بنشر “معلومات مضللة” عن بركة المياه.

وواجه هذا الحوض المائي الذي يُعد أحد أبرز المعالم في العاصمة الأميركية، سلسلة من المشاكل منذ إطلاق مشروع تجديده بقرار من ترامب، من بينها انتشار الطحالب وتقشّر الطلاء وتحوّل لون المياه إلى الأخضر.

ويرى معارضو الرئيس الجمهوري أن هذا الحوض المائي بات يمثل انعكاسا للفشل الرئاسي.

ورفض ترامب تحمّل مسؤولية المشاكل التي يعانيها الحوض، متهما “مخربين” مفترضين بإتلاف غطائه الداخلي أو سكب أسمدة في مياهه.

وأفادت شرطة المتنزهات الوطنية بأنها أوقفت خمسة أشخاص بتهمة “التخريب”، وحررت مخالفات بحق خمسة آخرين على خلفية القضية.

او/رك/جك