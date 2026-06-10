ترامب يهدد بضرب إيران بقوة ويعلن تسهيل مرور ناقلات نفط

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واشنطن 10 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران “بقوة” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، وأعلن أن الجيش الأمريكي رافق سرا سفنا محملة بأكثر من 100 مليون برميل نفط إلى خارج مضيق هرمز، مما أدى إلى تهدئة أسعار الخام العالمية.

وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض “سنهاجمهم، وسيكون ذلك بقوة شديدة”، مشيرا إلى أن أمريكا ستضرب إيران اليوم الأربعاء. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار رد واشنطن على إسقاط طهران طائرة هليكوبتر أباتشي أمريكية بمنطقة مضيق هرمز.

وقال ترامب لاحقا على تروث سوشال إنه وجه الجيش الأمريكي بتنفيذ مهمة سرية لدعم مرور ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى من المضيق.

وقال الرئيس الأمريكي “أعلن عن ذلك اليوم لأول مرة، لكننا كنا نخرج ملايين البراميل من النفط، ملايين البراميل كل ليلة”، مضيفا أن إيران، وهي منتج رئيسي للنفط بمنظمة أوبك، “اكتشفت ذلك للتو”.

وقال ترامب “خرجت ملايين البراميل من النفط، ولهذا السبب أصبح سعر البرميل يتراوح بين 85 و90 دولارا، بدلا من 250 دولارا”.

*وزير الطاقة يقول لم تكن أي من الناقلات إيرانية

في سياق منفصل، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في جلسة استماع بالكونجرس اليوم الأربعاء إن زيادة شحنات النفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي هي نتيجة “الاستعانة بالجيش الأمريكي لزيادة تدفقات النفط” في الممر المائي.

وأضاف أن السفن التي عبرت المضيق ليست إيرانية.

وقال ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال تتطلع لإبرام اتفاق مع إيران.

وقال بشأن المفاوضات مع إيران “نريد اتفاقا ذا معنى، نريد اتفاقا يمكن إنجاحه”.

وذكر ترامب أن إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي، لكن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى التوقيع.

(إعداد محمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)