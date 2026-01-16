ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته في شأن غرينلاند

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة أنه قد يفرض رسوما جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته القاضية بالاستيلاء على غرينلاند، علما إنها تتبع للدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب خلال اجتماع لمناقشة الملف الصحي في البيت الأبيض “قد أفرض رسوما على الدول إذا كانت لا تؤيد (الخطة في شأن) غرينلاند، لأننا نحتاج الى غرينلاند (لأغراض) الأمن القومي”، مضيفا “قد أفعل ذلك”.

وشبّه ترامب الرسوم المحتملة على خلفية ملف غرينلاند بتلك التي لوّح بفرضها على فرنسا وألمانيا العام الماضي بسبب أسعار المنتجات الدوائية.

ويندرج التهديد في إطار وسائل ضغط يستخدمها ترامب الذي يكثّف جهوده لضم الجزيرة القطبية المتمتعة بحكم ذاتي، وهو هدف لم يستبعد اللجوء للقوة العسكرية لتحقيقه إذا اقتضى الأمر.

ويقول ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند الغنية بالمعادن، واتّهم الجزيرة بالتقصير في جهود ضمان أمنها في مواجهة روسيا والصين.

وأعربت دول أوروبية في الأيام الأخيرة عن دعمها للدنمارك وغرينلاند في مواجهة تزايد تهديدات ترامب، لا سيما عبر إبداء استعدادها لإرسال قوات إلى الإقليم ذي الموقع الاستراتيجي.

وبدأ وفد من الكونغرس الأميركي يضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، زيارة لكوبنهاغن الجمعة لإبداء الدعم للدنمارك وغرينلاند.

وزار وزيرا خارجية الدنمارك وغرينلاند البيت الأبيض الأربعاء لإجراء محادثات ترمي إلى نزع فتيل التأزّم، إلا أنهما أقرّا بعد اللقاء بوجود “خلاف جوهري” مع ترامب.

لكن الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند أعلنت تشكيل “فريق عمل” لمواصلة المحادثات، وفق ما أعلن البيت الأبيض الخميس.

