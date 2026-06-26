ترامب يهدد بفرض رسوم على أي دولة أوروبية تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية

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هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فورا رسوما جمركية بنسبة 100% على كافة السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة الأميركية”.

أضاف أن “هذه الرسوم ستحل محل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع هذه الدولة، سواء تلك التي دخلت حيز التنفيذ أو وُقعت أو لم تُوقع”.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعطاء دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لاتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تم التفاوض عليها العام الماضي، وتحدد سقفا للضرائب على الواردات الأوروبية عند 15%.

وتعهد التكتل القاري برد سريع في حال نفذ ترامب تهديده بفرض الرسوم.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية “إذا تم ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي سيرد بسرعة وحسم للدفاع عن حقوقه واستقلاليته في الشؤون التنظيمية”.

ويسعى ترامب إلى استهداف ما يُعرف بـ”الحواجز غير الجمركية”، أي القواعد الأوروبية التنظيمية، وخاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والبيئة التي يزعم أنها تعيق الصادرات الأميركية.

وكان ترامب قد توعد مؤخرا بفرض رسم بنسبة 100% على النبيذ الفرنسي في حال لم تلغِ باريس ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا.

ايي/سام/كام