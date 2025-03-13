ترامب يهدد بفرض رسوم نسبتها 200% على خمور من فرنسا ودول أوروبية أخرى

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هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بفرض رسوم جمركية نسبتها 200 في المئة على النبيذ والشمبانيا وغيرها من المنتجات الكحولية من فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي ردا على رسوم فرضها التكتل على الويسكي الأميركي.

وقال ترامب على منصته تروث سوشال “ما لم ترفع هذه الرسوم فورا، فستفرض الولايات المتحدة قريبا رسوما جمركية نسبتها 200% على كافة أنواع النبيذ والشمبانيا والمنتجات الكحولية الصادرة عن فرنسا وبلدان أخرى ممثلة في الاتحاد الأوروبي”.

أطلق ترامب حروبا تجارية ضد منافسي وشركاء بلده على حد سواء منذ توليه السلطة، إذ استخدم الرسوم الجمركية أداة ضغط في ما يتعلق بالتجارة وغيرها من المسائل.

وكشف الاتحاد الأوروبي الأربعاء عن رسوم لمواجهة تلك الأميركية المفروضة على الصلب والألمنيوم، مستهدفا منتجات أميركية بقيمة حوالى 28 مليار دولار على مراحل اعتبارا من نيسان/أبريل.

جدد ترامب الخميس انتقاداته للتكتل، مشيرا على وجه الخصوص إلى رسوم نسبتها 50 في المئة على الويسكي الأميركي والتي وصفها بأنها بغيضة.

ووصف الاتحاد الأوروبي بأنه من بين “سلطات الضرائب والرسوم الجمركية الأكثر عدائية وانتهاكا في العالم”، مشيرا إلى أنه “تشكّل لغرض واحد يتمثل باستغلال الولايات المتحدة”.

ووصفت شركات تصنيع المنتجات الكحولية الأميركية الرسوم الأوروبية على الويسكي الأميركي بأنها “مخيبة للآمال بشكل كبير”.

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