ترامب يهدد بقصف إيران مجددا إذا أساءت التصرف

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إيفيان-ليه-بان (فرنسا) 17 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الاتفاق المؤقت مع إيران ليس نهائيا وإن بوسعه استئناف حملة القصف إذا لم “يعجبه” الاتفاق أو إذا أساءت طهران التصرف.

وأضاف خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا “هذه مذكرة تفاهم. وإذا لم تعجبني، فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم. إذا لم تعجبني، وإذا لم يحسنوا التصرف، فسنعود فورا إلى إلقاء القنابل في منتصف رؤوسهم بالضبط، حسنا؟”.

وأشار ترامب إلى أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على طهران، مضيفا أنه سيتحدث عن هذه المسألة في وقت لاحق.

وأشاد ترامب بالاتفاق الإطاري الذي تفاوضت عليه إدارته، قائلا “إنه اتفاق قوي للغاية. لا أحد يعرف تفاصيله، لكنه قوي للغاية، ومعظم الناس راضون عنه تماما فيما يبدو”.

وأضاف أن الاتفاق سيعطي دفعة قوية للأسواق.

وقال “لا شيء أذكى من السوق، ويروق لها هذا الاتفاق أكثر من أي شيء رأيته على الإطلاق”، مضيفا أن “البديل سيكون كسادا عالميا”.

واقتربت أسعار النفط من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم. وتوقع ترامب مزيدا من الانخفاض، قائلا “أعتقد أن أسعار النفط ربما تنخفض إلى ما دون مستوياتها قبل الحرب”.

(إعداد مروة سلام وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم ومحمود رضا مراد )